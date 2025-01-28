Galatasaray, Nelsson'da kararını verdi

Galatasaray, Victor Nelsson'a gelecek olan satın alma opsiyonlu kiralama isteklerini kabul etmeye karar verdi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Galatasaray, Nelsson'da kararını verdi
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28 Ocak 2025 08:53
Galatasaray'da Okan Buruk tarafından gözden çıkarılan ve son 6 lig maçında sadece 3 dakika sahada kalabilen Victor Nelsson ile yolları ayırma konusunda yeni bir formül arayışı var.

KABUL EDİLECEK

Şu ana kadar gelen bonservis tekliflerini beğenmeyen Galatasaray, Danimarkalı futbolcuya gelecek olan satın alma opsiyonlu kiralama isteklerini kabul etmeye karar verdi.

YENİ PLAN

Böylece hem 26 yaşındaki savunmacı süre alıp değerini korumaya devam edecek hem de sezon sonunda daha geniş bir zamanda daha iyi rakamlar karşılığında satılabilecek.

26 yaşındaki stoper, Galatasaray formasıyla bu sezon 16 maça çıktı ve toplam 615 dakika süre alabildi. 

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