Galatasaray Muslera'nın halefini İtalya'da buldu!

Galatasaray ve Bournemouth'un Hellas Verona forması giyen Lorenzo Montipo ile ilgilendiği belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Galatasaray Muslera'nın halefini İtalya'da buldu!
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22 Şubat 2023 22:00
Fernando Muslera'nın yaşından dolayı kaleye takviye yapmak isteyen Galatasaray'da yeni bir isim gündeme geldi.

Calcio Mercato'da yer alan habere göre; Galatasaray, Hellas Verona forması giyen Lorenzo Montipo ile ilgileniyor.

Serie A'da bu sezon etkili bir performans ortaya koyan İtalyan kalecinin birçok talibi olduğu belirtildi.

Bunlardan birinin de Premier Lig ekibi Bournemouth olduğu yazıldı.

Sarı kırmızılı takımın yaz transfer dönemi için düşündüğü 27 yaşındaki oyuncuyu yakından takip ettiği aktarıldı.

1.91 boyundaki İtalyan kaleci bu sezon Verona formasıyla 24 maçta forma giydi.

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