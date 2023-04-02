Galatasaray ManU'nun genç yıldızını istiyor!

Süper Lig'in lideri Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.



GÖZLER TRANSFER ÇEVRİLDİ!



Süper Lig'de bu sezon şampiyonluğa ulaşmak isteyen sarı kırmızılılarda, gözler bir yandan da transfer çevrilmiş durumda. Teknik Direktör Okan Buruk yeni sezon için transfer planlamasına başladı.



Başarılı teknik adam, gelecek yıl transfer istediği mevkileri yönetime iletti. Dursun Özbek ve kurmayları da bu talep sonrası çalışmalara başladı.



Okan Buruk'un özellikle kanat bölgesinde ayrılacak futbolcuların yerine transfer istediği belirtildi. Sarı kırmızılılarda Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün ve Nicolo Zaniolo gibi yıldızların birçok talibi bulunuyor.



Rashica'nın da kiralık sözleşmesinin bitecek olması sebebiyle o bölge için transfer arayışı başladı. Yönetimin özellikle Zaniolo'nun ayrılmasına kesin gözüyle baktığı iddia ediliyor.



Cimbom İtalyan yıldızın yerine ise sürpriz bir ismi listesine aldı. Premier Lig'de top koşturan o futbolcu Galatasaray'ın gündemine geldi. Transfere Okan Buruk'un da onay verdiği öne sürüldü.



G.SARAY'DAN GARNACHO ATAĞI!



Galatasaray, İngiliz devi Manchester United forması giyen Alejandro Garnacho'yu kadrosuna katmak için girişimlere başladı.



Sarı kırmızılılar, 18 yaşındaki genç yıldızı kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Cimbom bu transferi Zaniolo'nun yerine yapmayı hedefliyor.



Genç kanat oyuncusunun ManU ile olan sözleşmesi 2024'te sona erecek. Ancak ManU Garnacho ile yeni kontrat yapacak.



Uzun vadeli olması beklenen sözleşme sonrası Garnacho, 1 yıllığına bir takıma kiralanacak. Bu noktada devreye giren Aslan'ın, geleceğin yıldızı için nabız yokladığı öne sürüldü. Her iki kanatta forma giyen başarılı futbolcunun da Türkiye'ye gitmeye sıcak baktığı ifade edildi.



Transferin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor. Alejandro Garnacho bu sezon Kırmızı Şeytanlar'da 32 maçta görev aldı.



Genç oyuncu bu maçlarda 5 gol attı. Ayrıca 6 da asist yaptı. Garnacho'nun güncel piyasa değeri ise 25 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ