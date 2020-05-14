Portekiz'in yüksek tirajlı gazetelerinden A Bola, Al Nassr'ın Rui Vitoria'nın isteğiyle 1.5 yıl önce Galatasaray'dan kiraladığı Maicon'un bonservisini almaya yakın olduğunu sayfalarına taşıdı…
Haberde Sarı-Kırmızılılar'ın 3 milyon Euro'luk bir bonservis bedeli istediğine de yer verildi.
Sambacı stoper Maicon, Fatih Terim tarafından kadroda düşünülmüyor. Maicon, 2017 yılında Aslan'a gelmişti…
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Haberde Sarı-Kırmızılılar'ın 3 milyon Euro'luk bir bonservis bedeli istediğine de yer verildi.
Sambacı stoper Maicon, Fatih Terim tarafından kadroda düşünülmüyor. Maicon, 2017 yılında Aslan'a gelmişti…
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın