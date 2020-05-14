Galatasaray, Maicon'u satmaya yakın!

Galatasaray, Al Nassr'da kiralık olarak forma giyen savunma oyuncusu Maicon'u satmak için sona geldi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
Galatasaray, Maicon'u satmaya yakın!
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14 Mayıs 2020 13:13
Portekiz'in yüksek tirajlı gazetelerinden A Bola, Al Nassr'ın Rui Vitoria'nın isteğiyle 1.5 yıl önce Galatasaray'dan kiraladığı Maicon'un bonservisini almaya yakın olduğunu sayfalarına taşıdı…

Haberde Sarı-Kırmızılılar'ın 3 milyon Euro'luk bir bonservis bedeli istediğine de yer verildi.

Sambacı stoper Maicon, Fatih Terim tarafından kadroda düşünülmüyor. Maicon, 2017 yılında Aslan'a gelmişti…

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