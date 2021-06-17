Galatasaray Kulübü, divan kurulu başkanını seçecek

Galatasaray Kulübünde divan kurulu başkanlık seçimi 18 Haziran Cuma günü gerçekleştirilecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray Kulübü, divan kurulu başkanını seçecek
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17 Haziran 2021 14:18
Galatasaray Kulübünde divan kurulu başkanlık seçimi 18 Haziran Cuma günü yapılacak.

Galatasaray Lisesinde gerçekleştirilecek seçim saat 10.00'da başlayıp, 15.00'te sona erecek. Kulüp başkanlığına aday olan eski divan kurulu başkanı Eşref Hamamcıoğlu'ndan boşalan koltuk, 2024'e kadar yeni sahibini bulacak.

Seçimde divan kurulu başkanlığı için Aykutalp Derkan ile Niyazi Yelkencioğlu yarışacak.


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