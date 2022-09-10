Galatasaray, tarihi bir transfer dönemi yaşadı. 13 yeni transfere imza atan Sarı-Kırmızılılar hem takımı baştan aşağıya değiştirdi hem de çok önemli yıldızlarla takviye etti. Mauro Icardi, Dries Mertens, Juan Mata ve Lucas Torreira gibi dünya yıldızlarını bitiren yönetim masadaki başarısını kasaya da taşımayı başardı



BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞIYDI



Galatasaray'da geçtiğimiz sezon çok büyük bir hayal kırıklığı yaratan ve ligi 13. sırada bitiren takımın maaş maliyeti 30.8 milyon Euro'ydu. Bu sezon kurulan ve futbol otoriteleri tarafından 'Los Galacticos' olarak kadronun maliyeti ise geçen sezondan sadece 100 bin Euro farkla 30.9 milyon Euro oldu. Bunun birinci nedeni yönetimin tam 23 isimle yollarını ayırmış olması. Bu isimler arasında Feghouli, Babel ve Diagne gibi yüksek maaşlı yıldızlar da yer alıyordu. Hatta Falcao'nun maaşının yarısı bile ödeniyordu. Ayrıca Sarı-Kırmızılılar, aldığı dünya yıldızlarına futbol piyasası için makul sayılabilecek maaşlar ödedi.



AURO ICARDI'YE 750 BİN EURO



Mauro Icardi'nin 750 bin Euro'luk maaşı da bunun en önemli göstergesi oldu. Üstelik Galatasaray'ın 1 Temmuz'da 110 milyon Euro olan kadro değeri bugün itibari ile 158.7 milyon Euro'ya ulaştı. Şimdi herkes herkesi heyecanlandıran kadronun sahada neler yapabileceğini görmek istiyor.











