Galatasaray, Kadıköy'de kaybetmiyor

Süper Lig'de Fenerbahçe ile berabere kalan Galatasaray, Kadıköy'de kaybetmemeye devam ediyor.
Galatasaray, Süper Lig'de rakibiyle deplasmanda oynadığı son 7 müsabakada sadece bir kez mağlup oldu.
Sarı-kırmızılılar, 2018'den bu yana Kadıköy'de çıktığı 7 derbide 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı.
Bu müsabakalarda rakip filelere 8 kez havalandıran Galatasaray, kalesinde 4 gol gördü.
Galatasaray, Süper Lig'de rakibiyle deplasmanda oynadığı son 7 müsabakada sadece bir kez mağlup oldu.
Sarı-kırmızılılar, 2018'den bu yana Kadıköy'de çıktığı 7 derbide 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı.
Bu müsabakalarda rakip filelere 8 kez havalandıran Galatasaray, kalesinde 4 gol gördü.
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