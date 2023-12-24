Galatasaray, Kadıköy'de kaybetmiyor

Kadıköy'de 0-0 berabere kalan Galatasaray, Kadıköy'de son 7 maçta sadece 1 kez yenildi.

Haber; AA, Fotoğraf; DHA
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Galatasaray, Kadıköy'de kaybetmiyor
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24 Aralık 2023 22:46
Süper Lig'de Fenerbahçe ile berabere kalan Galatasaray, Kadıköy'de kaybetmemeye devam ediyor.

Galatasaray, Süper Lig'de rakibiyle deplasmanda oynadığı son 7 müsabakada sadece bir kez mağlup oldu.

Sarı-kırmızılılar, 2018'den bu yana Kadıköy'de çıktığı 7 derbide 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı.

Bu müsabakalarda rakip filelere 8 kez havalandıran Galatasaray, kalesinde 4 gol gördü.

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