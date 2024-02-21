Galatasaray, İspanya deplasmanında

Galatasaray Çağdaş Faktoring, FIBA Avrupa Kupası'nda perşembe günü Spar Girona'ya konuk olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray, İspanya deplasmanında
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21 Şubat 2024 12:44
Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası çeyrek final ilk maçında, perşembe günü İspanya'nın Spar Girona ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

Pavello Fontajau Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka TSİ 21.00'de başlayacak.

Son 16 turunda Polonya'nın InvestInTheWest Enea Gorzow takımıyla eşleyen Galatasaray Çağdaş Faktoring, deplasmanda oynadığı ilk maçı 14 sayı farkla 87-73 kazanırken, evinde oynadığı rövanş maçını 91-85 kaybetmesine karşın çeyrek final biletini aldı.

Spar Girona, bir önceki turda bir başka İspanyol takımı Cadi La Seu'yu her iki maçta da mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Rövanş maçı, 29 Şubat Perşembe günü saat 20.00'de Ahmet Cömert Spor Salonu'nda oynanacak.

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