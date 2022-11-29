Galatasaray'ın yeni golcüsü Florya'da!

Galatasaray'ın yakın zamanda profesyonel sözleşme imzaladığı 17 yaşındaki golcüsü Baran Demiroğlu da A Takım'ın gerçekleştirdiği idmanda takımla beraber çalıştı.Galatasaray U19 takımı forması giyen genç golcü bu sezon U19 Ligi'nde 8 gol atarak dikkatleri üzerine çekmişti. Öte yandan U17 takımında forma giyen Berk Kızıldemir de bu arada A takımla çalışmalara katılıyor.Galatasaray alt yapısında futbola başlayan geçen sezon U17 takımında forma giyen genç oyuncu geçtiğimiz yıl 22 gol atarak ismini duyurmuştu. Baran Demiroğlu bu sezon ilk kez Ofspor ile oynanan Türkiye Kupası maçında A Takım kadrosuna alınmıştı. Sarı-Kırmızılı takımda teknik direktör Okan Buruk'un 1.85 boyundaki forvete zaman zaman şans vermesi bekleniyor.Baran Demiroğlu geçen sezon U17 takımını sırtlayan isim olmuştu. Genç oyuncuyla kısa süre önce 2025 yılına kadar resmi sözleşme imzalanmıştı.