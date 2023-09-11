Galatasaray'ın Sanchez sevinci!

Sarı-kırmızılılar için Kopenhag'dan alınacak puanlar bir üst tur çıkmak ya da grubu 3. sırada bitirip Avrupa Ligi'nde yola devam etmek için hayati önem taşıyor.
Bu maçlara yeni transferler Davinson, Ndombele, Ziyech ve Zaha'nın yetişmesi için yoğun çaba harcanıyor.
Ndombele, Ziyech ve Zaha her geçen gün performansını yükseltiyor. Davinson'un ise 14 Eylül'de takıma katılması bekleniyor. Milli takımdan hazır dönecek olan Kolombiyalı stoper, Kopenhag karşısında takımdaki yerini alacak.
ŞİLİ MAÇINA ÇIKACAK
Futbol Federasyonu'nun "ıslak imzaya gerek yok" kuralı sayesinde Galatasaray, Davinson Sanchez'i Türkiye'ye getirmeden 4 yıllık sözleşme imzalattı. Kolombiyalı stoper çarşamba günü Santiago'da Şili Milli Takımı'na karşı sahada olacak. Karşılaşmanın ardından da İstanbul'a gelecek.
Bu maçlara yeni transferler Davinson, Ndombele, Ziyech ve Zaha'nın yetişmesi için yoğun çaba harcanıyor.
Ndombele, Ziyech ve Zaha her geçen gün performansını yükseltiyor. Davinson'un ise 14 Eylül'de takıma katılması bekleniyor. Milli takımdan hazır dönecek olan Kolombiyalı stoper, Kopenhag karşısında takımdaki yerini alacak.
ŞİLİ MAÇINA ÇIKACAK
Futbol Federasyonu'nun "ıslak imzaya gerek yok" kuralı sayesinde Galatasaray, Davinson Sanchez'i Türkiye'ye getirmeden 4 yıllık sözleşme imzalattı. Kolombiyalı stoper çarşamba günü Santiago'da Şili Milli Takımı'na karşı sahada olacak. Karşılaşmanın ardından da İstanbul'a gelecek.