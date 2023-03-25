Sezon başında kadro dışı bırakılan Sacha Boey, Süper Lig'in ilk haftasında bulduğu forma şansını iyi kullandı ve takımın bankosu oldu. Cezası dışında maç kaçırmayan Boey, sergilediği performansla takdir topladı. 2000 doğumlu sağ bek, 480 bin euro garanti ücretle ideal 11'in en az kazanan oyuncuları arasında yer alıyor. Nelsson ve Yunus'a zam yapan yönetim, sezon içinde 800-900 bin Euro arasında bir ücretle Boey'in sözleşmesini uzatmak istedi ancak sonuç alamadı.



ALMANYA-FRANSA DA SIRADA



Almanya ve Fransa'dan talipleri olan Boey, geleceği ile ilgili kararı sezon sonuna bıraktı. Şampiyonluğa konsantre olan Fransız sağ bek, Premier Lig hayali kuruyor. Fransa Milli Takımı'nı düşünerek Kamerun'u bekleten Sacha Boey için sezon sonunda Avrupa'da kulüpler Galatasaray'ın kapısını çalacak. 22 yaşındaki oyuncuya 15 milyon Euro değer biçiliyor.



2 YIL DAHA KONTRATI VAR



Bu sezon gösterdiği performans ile birlikte büyük bir çıkışa imza atan Boey, 11 milyon Euro'luk piyasa değerine ulaştı. Oyuncunun 30 Haziran 2025'e kadar kontratı bulunsa da yönetim, ücretini iyileştirip mukavele yılını uzatmak istiyor.



ALTERNATİFİ İTALYA'DAN



Galatasaray, Sacha Boey'in ayrılma ihtimaline karşılık önlemlerini şimdiden almaya başladı. Sarı-kırmızılılar, bu doğrultuda İtalya Ligi ekiplerinden Torino'nun sağ beki Ola Aina'yı takibe aldı. Nijerya ve İtalya vatandaşlığı bulunan 26 yaşındaki oyuncunun, sezon sonu sözleşmesi bitiyor.











