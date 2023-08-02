Galatasaray'ın play-off'ta muhtemel rakipleri!

Zalgiris'i eleyen Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turunda Olimpija Ljubljana ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılıların Ljubljana'yı elemesi halinde play-off turundaki muhtemel rakipleri de belli oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray'ın play-off'ta muhtemel rakipleri!
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02 Ağustos 2023 23:46
Son güncelleme 02 Ağustos 2023 23:49
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Zalgiris'i 1-0 mağlup etti ve toplamda 3-2'lik skorla tur atladı.

Sarı-kırmızılı takım, 3. eleme turunda Olimpija Ljubljana ile karşı karşıya gelecek.

Galatasaray - Ljubljana eşleşmesinin ilk maçı 9 Ağustos, ikinci maçı ise 15 Ağustos tarihinde oynanacak.

Galatasaray, Ljubljana'yı elemesi durumunda ise play-off turuna yükselecek.

Galatasaray'ın play-off'taki muhtemel rakipleri de belli oldu.

İşte sarı-kırmızılı takımın play-off'taki muhtemel rakipleri;

Antwerp (Belçika)
Slovan Bratislava (Slovakya) / Maccabi Haifa (İsrail)
Molde (Norveç) / Klaksvik (Faroe Adaları)
Rakow (Polonya) / Aris Limassol (Güney Kıbrıs)

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