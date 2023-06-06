Galatasaray'ın kiralık oyuncuları dönüyor!

Galatasaray'ın farklı takımlara kiraladığı oyuncular sezonun bitmesiyle birlikte sarı kırmızılı takıma katılacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'ın kiralık oyuncuları dönüyor!
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06 Haziran 2023 13:04
Galatasaray'ın sezon başında veya ortasında kiralık gönderdiği oyuncular da Sarı-Kırmızılı kulübe geri dönüyor.

Mohamed Nantes'tan, Cicaldau İttihad'dan, Morutan Pisa'dan, Emre Kılınç ve Taylan Ankaragücü'nden, Luyindama Antalya'dan, Alpaslan Eyüp'ten, Oğulcan da Pendik'ten ayrılarak Galatasaray kampına katılacak.

TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLECEK

Sarı-Kırmızılılar, bu oyunculara gelecek teklifleri değerlendirmeye hazır. Yönetim bu transferlerden para kazanarak, yeni yapılacak takviyelerde kullanmayı hedefliyor.

Geri dönecek olan oyunculardan bazıları ise takasta kullanılacak. 

 
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