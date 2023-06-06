Galatasaray'ın kiralık oyuncuları dönüyor!

Galatasaray'ın sezon başında veya ortasında kiralık gönderdiği oyuncular da Sarı-Kırmızılı kulübe geri dönüyor.
Mohamed Nantes'tan, Cicaldau İttihad'dan, Morutan Pisa'dan, Emre Kılınç ve Taylan Ankaragücü'nden, Luyindama Antalya'dan, Alpaslan Eyüp'ten, Oğulcan da Pendik'ten ayrılarak Galatasaray kampına katılacak.
TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLECEK
Sarı-Kırmızılılar, bu oyunculara gelecek teklifleri değerlendirmeye hazır. Yönetim bu transferlerden para kazanarak, yeni yapılacak takviyelerde kullanmayı hedefliyor.
Geri dönecek olan oyunculardan bazıları ise takasta kullanılacak.
Mohamed Nantes'tan, Cicaldau İttihad'dan, Morutan Pisa'dan, Emre Kılınç ve Taylan Ankaragücü'nden, Luyindama Antalya'dan, Alpaslan Eyüp'ten, Oğulcan da Pendik'ten ayrılarak Galatasaray kampına katılacak.
TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLECEK
Sarı-Kırmızılılar, bu oyunculara gelecek teklifleri değerlendirmeye hazır. Yönetim bu transferlerden para kazanarak, yeni yapılacak takviyelerde kullanmayı hedefliyor.
Geri dönecek olan oyunculardan bazıları ise takasta kullanılacak.