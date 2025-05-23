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Galatasaray'ın kamp kadrosunda 7 as eksik

Galatasaray'ın Göztepe maçı kadrosunda 2'si cezalı toplam 7 futbolcu yer almadı.

calendar 23 Mayıs 2025 15:16
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray'ın kamp kadrosunda 7 as eksik
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Trendyol Süper Lig'de sezonu şampiyon bitirmeyi garantileyen Galatasaray, Göztepe maçı kamp kadrosunu açıkladı.

Kamp kadrosunda sarı kart cezalısı olan Fernando Muslera ve Gabriel Sara dışında Yunus Akgün, Victor Osimhen, Abdülkerim Bardakcı, Lucas Torreira ve Barış Alper Yılmaz yer almadı.

İşte Galatasaray'ın kamp kadrosu

Ismail Jakobs, Eyüp Aydın, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Kerem Demirbay, Dries Mertens, Eren Elmalı Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Elias Jelert, Carlos Cuesta, Frankowski, Yusuf Demir, Atakan Ordu, Jankat Yılmaz, Efe Alman, Alvaro Morata, Metehan Baltacı, Arda Ünyay, Mario Lemina




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