Galatasaray'ın kadrosu açıklandı!

Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih deplasmanına konuk olacak Galatasaray, bu maçın kamp kadrosunu açıkladı.
Sarı-kırmızılıların kadrosunda Kasımpaşa maçında sakatlanan Fernando Muslera da yer aldı.
Galatasaray'dan yapılan açıklamada, bu kadronun aynı zamanda ligdeki Hatayspor maçı kadrosu da olduğu belirtildi.
Galatasaray'ın kadrosu şu şekilde:
Sarı-kırmızılıların kadrosunda Kasımpaşa maçında sakatlanan Fernando Muslera da yer aldı.
Galatasaray'dan yapılan açıklamada, bu kadronun aynı zamanda ligdeki Hatayspor maçı kadrosu da olduğu belirtildi.
Galatasaray'ın kadrosu şu şekilde: