Galatasaray'ın kadrosu açıklandı!

Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih ile karşılaşacak Galatasaray'da kamp kadrosu açıklandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'ın kadrosu açıklandı!
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07 Kasım 2023 15:26
Son güncelleme 07 Kasım 2023 15:27
Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih deplasmanına konuk olacak Galatasaray, bu maçın kamp kadrosunu açıkladı.

Sarı-kırmızılıların kadrosunda Kasımpaşa maçında sakatlanan Fernando Muslera da yer aldı.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, bu kadronun aynı zamanda ligdeki Hatayspor maçı kadrosu da olduğu belirtildi.

Galatasaray'ın kadrosu şu şekilde:




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