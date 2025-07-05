Galatasaray'ın hazırlık maçı programı!

Galatasaray'ın sezona hazırlık takvimi belli oldu.
Sarı kırmızılılar, Temmuz'un ilk haftasında Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde topbaşı yapacak.
Okan Buruk'un ekibi, 19-23 Temmuz arasında Avusturya'da kısa bir kamp gerçekleştirilecek.
Galatasaray'ın, Avusturya'nın Windischgarsten kasabasındaki kampı, geride kalan sezonların aksine daha kısa tutulacak.
Galatasaray, kamp sürecinde Avusturya'da 2 hazırlık maçı yapacak.
Sarı-kırmızılılar, 20 Temmuz'da Avusturya ekibi Admira Wacker ve 23 Temmuz'da İtalyan takımı Cagliari ile karşılaşacak. İki mücadele de Linz şehrindeki Raiffeisen Arena'da oynanacak.
Galatasaray, Rams Park'ta da 2 hazırlık maçına çıkacak. Sarı kırmızılılar; 26 Temmuz'da Fransız takımı Strasbourg ile 2 Ağustos'ta ise Serie A'nın güçlü ekibi Lazio ile karşılaşacak.
Galatasaray, 8 Ağustos'ta başlayacak Süper Lig sezonuna hazırlığını Lazio maçıyla tamamlayacak.
20 Temmuz 2025
Galatasaray - Admira Wacker
23 Temmuz 2025
Galatasaray - Cagliari
26 Temmuz 2025
Galatasaray - Strasbourg
2 Ağustos 2025
Galatasaray Lazio