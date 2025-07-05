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Galatasaray'ın hazırlık maçı programı!

Galatasaray, Temmuz ayı itibarıyla Kemerburgaz'da başlayacağı yeni sezon hazırlıklarını Avusturya kampı ve dört hazırlık maçıyla sürdürecek.

calendar 05 Temmuz 2025 15:45
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray'ın hazırlık maçı programı!
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Galatasaray'ın sezona hazırlık takvimi belli oldu.

Sarı kırmızılılar, Temmuz'un ilk haftasında Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde topbaşı yapacak.

Okan Buruk'un ekibi, 19-23 Temmuz arasında Avusturya'da kısa bir kamp gerçekleştirilecek.



Galatasaray'ın, Avusturya'nın Windischgarsten kasabasındaki kampı, geride kalan sezonların aksine daha kısa tutulacak. 

Galatasaray, kamp sürecinde Avusturya'da 2 hazırlık maçı yapacak.

Sarı-kırmızılılar, 20 Temmuz'da Avusturya ekibi Admira Wacker ve 23 Temmuz'da İtalyan takımı Cagliari ile karşılaşacak. İki mücadele de Linz şehrindeki Raiffeisen Arena'da oynanacak.

Galatasaray, Rams Park'ta da 2 hazırlık maçına çıkacak. Sarı kırmızılılar; 26 Temmuz'da Fransız takımı Strasbourg ile 2 Ağustos'ta ise Serie A'nın güçlü ekibi Lazio ile karşılaşacak.

Galatasaray, 8 Ağustos'ta başlayacak Süper Lig sezonuna hazırlığını Lazio maçıyla tamamlayacak.

20 Temmuz 2025

Galatasaray - Admira Wacker

23 Temmuz 2025

Galatasaray - Cagliari

26 Temmuz 2025

Galatasaray - Strasbourg 

2 Ağustos 2025 

Galatasaray Lazio

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