Galatasaray'ın Emerson teklifi belli oldu!

Galatasaray, Milan forması giyen Emerson Royal'e satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı. Brezilyalı oyuncuya Fulham da talip oldu. İşte detaylar...

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Galatasaray'ın Emerson teklifi belli oldu!
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21 Ocak 2025 12:05
Savunmasındaki eksikleri gidermek adına çalışmalarını sürdüren Galatasaray için flaş bir gelişme yaşandı.

Gazzetta'da yer alan habere göre; sarı kırmızılılar, Milan forması giyen Emerson Royal'e satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı.

GALATASARAY'IN TEKLİFİ

Galatasaray'ın teklifinin 1,5 milyon euro kiralama bedeli ve 12-13 milyon euro satın alma opsiyonu olduğu belirtildi.

Galatasaray'ın ardından Fulham da Milan forması giyen Brezilyalı oyuncu için İtalyan ekibiyle temasa geçti.

FULHAM BONSERVİSİNİ İSTİYOR

Sarı kırmızılı takım oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak isterken, Fulham Brezilyalı sağ beki bonservisiyle transfer etmek istiyor.

İki kulübün de oyuncu için görüşmelerini sürdürdüğü ve transferi sonuçlandırmak için çalıştığı belirtildi.

OYUNCUNUN RAKAMLARI

Brezilyalı sağ bek Emerson Royal, bu sezon Milan ile 25 maça çıktı ve 1863 dakika sahada kaldı.

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