Konyaspor ile oynadığı 43 lig maçının 35'ini kazanan ve sadece 4 kez rakibine yenilen Galatasaray, dün deplasmanda 5. mağlubiyetini yaşadı. Diğer 8 maç ise beraberlikle sonuçlanmıştı.Bu sezon deplasmanda çıktığı 12 maçta sadece 1 kez bileği bükülen Galatasaray, ikinci dış saha yenilgisini de Konya'da yaşadı. Cim Bom deplasmanda 9 galibiyet ve 2 beraberlikle 29 puan topladı.