Galatasaray'ın deplasmanda ikinci yenilgisi

Bu sezon deplasmanda çıktığı 12 maçta sadece 1 kez bileği bükülen Galatasaray, ikinci dış saha yenilgisini de Konya'da yaşadı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'ın deplasmanda ikinci yenilgisi
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18 Mart 2023 11:25
Konyaspor ile oynadığı 43 lig maçının 35'ini kazanan ve sadece 4 kez rakibine yenilen Galatasaray, dün deplasmanda 5. mağlubiyetini yaşadı. Diğer 8 maç ise beraberlikle sonuçlanmıştı.

Bu sezon deplasmanda çıktığı 12 maçta sadece 1 kez bileği bükülen Galatasaray, ikinci dış saha yenilgisini de Konya'da yaşadı. Cim Bom deplasmanda 9 galibiyet ve 2 beraberlikle 29 puan topladı. 

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