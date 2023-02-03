Galatasaray'ın Champions Cup macerası başlıyor!

Galatasaray Tunç Holding Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Avrupa'nın 1 numaralı kupasında ülkemizi temsil edecek.



Champions Cup grup maçları, 3-4 Şubat 2023 tarihlerinde İspanya'da oynanacak.



Galatasaray Tunç Holding, A grubunda mücadele edecek.



İspanya'nın Bilbao şehrinde oynanacak grup maçlarında sarı kırmızılı takım, ev sahibi İspanyol Bidaideak Bilbao BSR, İtalyan Deco Metalferro Amicacci Abruzzo, Fransa'dan Hornets Le Cannet ve İngiltere'den Manchester Revolution ile karşılaşacak.



5 takımın mücadele ettiği gruplarda ilk 2 sırayı alan takımlar, Champions Cup'ta çeyrek finale yükselecek. Grupta üçüncü sırada yer alan takım, EuroLeague1'de, Grupta dördüncü sırada yer alan takım, ise EuroLeague2'de mücadelesini sürdürecek. Grupta beşinci sırada yer alan takım ise Avrupa kupalarına veda edecek.



Galatasaray, tarihinde 5 kez kupayı müzesine götürdü. İlk kez 2007-2008 sezonunda kupayı kazanan sarı kırmızılılar, 2008-2009, 2010-2011, 2012-2013 ve 2013-2014 sezonunda da kupayı kazanma başarısı göstermişti.



Maç programı şu şekilde:



3 Şubat 2023 Cuma



Hornets Le Cannet - Galatasaray Tunç Holding TSİ 15.30



Galatasaray Tunç Holding - Bidaideak Bilbao BSR TSİ 20.00



4 Şubat 2023 Cumartesi



Galatasaray Tunç Holding - Deco Metalferro Amicacci Abruzzo TSİ 11.00



Manchester Revolution - Galatasaray Tunç Holding TSİ 15.30





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