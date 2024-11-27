Galatasaray'ın AZ şifresi: PRES!

Avrupa Ligi'nde Galatasaray, yarın AZ Alkmaar ile Hollanda'da karşılaşacak.
AZ Alkmaar'ı yakından takip eden Noordhollands Dagblad Gazetesi'nden Brian Wijker, AZ'nin artılarını - eksilerini anlattı.
Wijker, Hollanda ekibinin en büyük zaafının yoğun prese karşı dayanıksız olduğunu söyledi. Hollandalı gazeteci, "Galatasaray yoğun pres uygularsa savunma hataya yatkın. Hollanda Ligi'nde onlara karşı baskılı oynayan takım yok. Baskıya alışkın değiller" dedi.
Wijker, sözleri ne şöyle devam etti:
"AZ, son 2 ayda çok sakatlık yaşadı. Clasie, Van Bommel ve Sadiq gibi önemli oyuncular eksikti. Clasie ve Bommel geçen pazar döndü. Galatasaray'a karşı sahada olacaklardır. Fenerbahçe'ye karşı kazanmak beni şaşırttı. Galatasaray'ın biraz daha iyi olmasını bekliyorum. 90 dakika boyunca konsantrasyon kaybı yaşamamalı. İyi bir maç çıkarırsa iyi bir sonuç alabilirler."
AZ Alkmaar'ı yakından takip eden Noordhollands Dagblad Gazetesi'nden Brian Wijker, AZ'nin artılarını - eksilerini anlattı.
Wijker, Hollanda ekibinin en büyük zaafının yoğun prese karşı dayanıksız olduğunu söyledi. Hollandalı gazeteci, "Galatasaray yoğun pres uygularsa savunma hataya yatkın. Hollanda Ligi'nde onlara karşı baskılı oynayan takım yok. Baskıya alışkın değiller" dedi.
Wijker, sözleri ne şöyle devam etti:
"AZ, son 2 ayda çok sakatlık yaşadı. Clasie, Van Bommel ve Sadiq gibi önemli oyuncular eksikti. Clasie ve Bommel geçen pazar döndü. Galatasaray'a karşı sahada olacaklardır. Fenerbahçe'ye karşı kazanmak beni şaşırttı. Galatasaray'ın biraz daha iyi olmasını bekliyorum. 90 dakika boyunca konsantrasyon kaybı yaşamamalı. İyi bir maç çıkarırsa iyi bir sonuç alabilirler."