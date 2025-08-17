17 Ağustos
Gençlerbirliği-Antalyaspor
19:00
17 Ağustos
Konyaspor-Gaziantep FK
19:00
17 Ağustos
Başakşehir-Kayserispor
21:30
17 Ağustos
Beşiktaş-Eyüpspor
21:30
17 Ağustos
Sivasspor-Bodrum FK
19:00
17 Ağustos
Belediye Vanspor-Esenler Erokspor
19:00
17 Ağustos
Manisa FK-Hatayspor
21:30
17 Ağustos
Sakaryaspor-Iğdır FK
21:30
17 Ağustos
N. Forest-Brentford
16:00
17 Ağustos
Chelsea-C.Palace
16:00
17 Ağustos
M. United-Arsenal
18:30
17 Ağustos
Celta Vigo-Getafe
18:00
17 Ağustos
Athletic Bilbao-Sevilla
20:30
17 Ağustos
Espanyol-Atletico Madrid
22:30
17 Ağustos
Brest-Lille
16:00
17 Ağustos
Angers-Paris FC
18:15
17 Ağustos
Auxerre-Lorient
18:15
17 Ağustos
Metz-Strasbourg
18:15
17 Ağustos
Nantes-PSG
21:45
17 Ağustos
Go Ahead Eagles-Ajax
13:15
17 Ağustos
FC Twente-PSV Eindhoven
15:30
17 Ağustos
Sporting CP-Arouca
22:30

Galatasaray'ın assolisti: Mauro Icardi

Galatasaray'da 281 gün sonra formasına kavuşan Mauro İcardi'nin golle dönüşü herkesi mest etti.

calendar 17 Ağustos 2025 10:59
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Galatasaray'ın assolisti: Mauro Icardi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Galatasaray'da 281 gün sonra formasına kavuşan Mauro İcardi'nin dönüşü herkesi mest etti.

Sahaya adımını atar atmaz tribünleri coşturan ve herkesi gölgede bırakan Arjantinli yıldız, "Bu takımın patronu benim" dedi.

Bir ay boyunca Kemerburgaz'da çok istekli çalıştı. Çift kale maçların çoğunu İcardi'nin olduğu takım kazandı. Hocası Okan Buruk da bir an önce sahalara dönmek isteyen oyuncusunu bekletmedi ve Karagümrük maçıyla 'Aşkın Olayım' gol müziği tekrar çalmaya başladı.

REKORA KOŞUYOR


Galatasaray tarihinin en golcü yabancısı olmak isteyen İcardi, bu hedefe sadece 11 gol uzaklıkta. 72 gollü efsane Hagi'yi takip eden Arjantinli forvet, Karagümrük maçında gol sayısını 62'ye çıkardı.

Muslera'dan pazubendi devralan İcardi, Galatasaray kaptanına yakışır açıklamalar yapıyor. Fenerbahçe ile görüşen Kerem Aktürkoğlu'na mesafeyi koyan tecrübeli forvet, "Galatasaray'ı daha büyük yapacağız" diyerek camiaya mesajı verdi.

Icardi'nin aylarca süren tedavi sürecinde en büyük destekçisi yeni sevgilisi China Suarez oldu. Yıldız oyuncu, Arjantin'den İstanbul'a taşıdığı yeni hayat arkadaşı için Kemerburgaz'daki evini değiştirdi ve eski eşi Wanda Nara'nın izlerini sildi.

STADYUM YIKILACAKTI!

G.SARAY'IN yıldızı İcardi, aylar sonra formasına kavuşurken attığı golle de hem Arjantin hem de dünya basınında ses getirdi.

TYC Sport, "İcardi büyük bir patlamayla geri döndü. Arjantinli oyuncunun taraftarlarla kutlaması, maç boyunca devam etti. Sanki stadyum yıkılacaktı" dedi.

Gente, "İcardi'nin dönüşü aynı zamanda kariyerinde bir dönüm noktası. Tecrübeli forvet, gol atma yeteneğini kaybetmediğini göstererek takımının farklı galibiyetine katkıda bulundu ve liderliğini pekiştirdi" ifadesini kullandı.

Trıbuna ise "Bu gol, Arjantinli forvet için özellikle anlamlıydı çünkü geçen kasım ayında geçirdiği ön çapraz bağ sakatlığından 9 ay sonra sahalara geri döndü" yorumunda bulundu.


 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
2 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
3 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
4 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
5 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
8 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
9 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
10 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
18 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.