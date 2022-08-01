Galatasaray'ın Ali Akman transferinde son durum!

Haris Seferovic'in yanına yerli bir forvet takviyesi yapmak isteyen Galatasaray, Ali Akman için görüşmelerini sürdürüyor.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Galatasaray'ın Ali Akman transferinde son durum!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Ağustos 2022 11:01
Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor.

Sarı kırmızılı yönetim Haris Seferovic'in yanına yerli bir takviye yapmak istiyor. Yerli transferinde ilk adaylardan biri Ayhan Akman'ın yeğeni Ali Akman.

BU  HAFTA BELLİ OLACAK

Forvet transferinde ilk sıralarda yer alan Ali Akman ile ilgili bu hafta içerisinde nihai karar verilecek.

ALİ AKMAN TAMAM

A Milli Takım hayalleri kuran Ali Akman da Avrupa'dan birçok teklif almasına rağmen tercihini daha göz önünde olacağı için Galatasaray'dan yana kullandı.

SON ADIMLAR ATILACAK

Almanya Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt forması giyen 20 yaşındaki oyuncunun kiralanabilmesi konusunda son adımlar atılacak.

Alman ekibiyle yapılacak görüşme doğrultusunda son şartlar konusunda mutabakata varılmaya çalışılacak. 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ