31 Ekim
Başakşehir-Kocaelispor
0-050'
31 Ekim
Hatayspor-Erzurumspor
0-153'
31 Ekim
Augsburg-B. Dortmund
22:30
31 Ekim
Getafe-Girona
23:00
31 Ekim
Luton Town-Forest Green Rovers
22:30
31 Ekim
PSV Eindhoven-Fortuna Sittard
22:00
31 Ekim
Preussen Muenster-Holstein Kiel
0-145'
31 Ekim
Standard Liege-Sporting Charleroi
22:45
31 Ekim
Sporting CP-Alverca
23:15

Galatasaray ile Trabzonspor, 105. randevuda!

Galatasaray ve Trabzonspor, 105. kez karşı karşıya gelecek.

calendar 31 Ekim 2025 12:48
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Galatasaray ile Trabzonspor, 105. randevuda!
Trabzonspor ile Galatasaray Süper Lig'in 11'inci haftasında 1 Kasım Cumartesi günü yapacakları maçla 105'inci kez karşı karşıya gelecek. İki takımın Süper Lig'de bugüne kadar oynadıkları 104 karşılaşmada Trabzonspor'un 32, Galatasaray'ın 47 galibiyeti bulunurken, 25 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Trabzonspor Süper Lig'in 11'inci haftasında Galatasaray'ın konuğu olacak. Ali Sami Yen Kompleksi Rams Park'ta oynanacak olan ve 20.00'de başlayacak olan maçta hakem Cihan Aydın düdük çalacak. Süper Lig'de son 4 maçından da galibiyetle ayrılarak lider Galatasaray'ın ardından 23 puanla ikinci sırada yer alan bordo-mavililerde hedef deplasmandan galibiyetle dönmek.

GALATASARAY ÜSTÜN

Trabzonspor ile Galatasaray arasındaki rekabet 1974 yılında başladı. İki takım o günden bugüne kadar 104'ü Süper Lig, 20'si Türkiye Kupası, 2'si Başbakanlık ve 1'i Süper Kupa olmak üzere 127 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Trabzonspor'un 39, Galatasaray'ın 60 galibiyeti bulunurken, 28 karşılaşma da berabere sonuçlandı. İki takımın oynadığı 15 özel karşılaşmada Trabzonspor'un 6, Galatasaray'ın 6 galibiyeti bulunurken, 3 karşılaşma da berabere sonuçlanmıştı.

TÜRKİYE KUPASI'NDA GALATASARAY, SÜPER KUPA'DA TRABZONSPOR

İki takım, Türkiye Kupası'nda 20 kez birbirine rakip oldu. Bu maçlarda Galatasaray'ın 11, Trabzonspor'un 6 galibiyeti bulunurken 3 maç da berabere sonuçlandı. Süper Kupa'da ise iki ezeli rakip sadece 1 kez karşı karşıya geldi. 1976 yılında Süper Kupa finalinde karşı karşıya gelen iki takım arasındaki maçı da Trabzonspor 2-1 kazanarak kupaya uzanan takım olmuştu.

İKİ TAKIM ARASINDAKİ EN'LER

Trabzonspor ile Galatasaray arasında bugüne kadar oynanan maçlarda en farklı galibiyetlerde Trabzonspor'un bir kez 4-1'lik, Galatasaray'ın ise iki kez 5-1'lik galibiyeti bulunuyor. İki takım arasındaki en gollü maç ise 1976 yılında Galatasaray'ın 6-4'lük galibiyeti ile sonuçlanmış ve toplamda 10 gol atılmıştı. Yine iki takım arasındaki en gollü beraberlik ise beş kez 2-2'lik skorlarla elde edildi.

UĞURCAN ÇAKIR İÇİN DUYGUSAL MAÇ

Galatasaray'ın milli file bekçisi Uğurcan Çakır, eski takımı Trabzonspor'a karşı duygusal bir maça çıkacak. Uğurcan, uzun yıllar formasını giydiği ve kaptanlığını yaptığı Trabzonspor'a karşı rakip olarak sahada yer alacak. Bordo-mavili ekibin kadrosunda 2012'de dahil olan Uğurcan, Karadeniz ekibine yaz transfer döneminde veda ederek Galatasaray'a imza attı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 10 9 1 0 25 5 28
2 Trabzonspor 10 7 2 1 17 7 23
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
5 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
6 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
7 Göztepe 10 4 4 2 12 6 16
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
10 Kocaelispor 11 3 3 5 10 14 12
11 Başakşehir 11 2 5 4 11 9 11
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 10 2 2 6 10 15 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
