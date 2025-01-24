Galatasaray için resmi açıklama: Strahinja Pavlovic

Milan Sportif Direktörü Geoffrey Moncada, Galatasaray'ın Strahinja Pavlovic için teklif yaptığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Galatasaray için resmi açıklama: Strahinja Pavlovic
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24 Ocak 2025 20:33
Milan Sportif Direktörü Geoffrey Moncada, Galatasaray'ın Strahinja Pavlovic için teklif yaptığını açıkladı.

"KİRALAMAK İSTEDİLER"

TRT Spor'a konuşan Moncada, "Galatasaray, Strahinja Pavlovic için kiralama teklifi yaptı. Ancak biz kendisini kiralık olarak göndermek istemiyoruz. Herhangi bir bonservis teklif etmediler." ifadelerini kullandı.

İNGİLİZLER DE PEŞİNDE

Sezon başında 18 milyon Euro'ya Salzburg'dan İtalyan devine gelen 23 yaşındaki Sırp stoper Pavlovic, son dönemde ilk 11'de şans bulamıyor.

Mali şartları araştırılan 1.94 boyundaki solak stoperle Alman ve İngiliz kulüpleri de ilgileniyor. Pavlovic, bir dönem Fenerbahçe'nin de listesinde yer almıştı.



 
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