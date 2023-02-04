Galatasaray HDI Sigorta'dan üst üste 5. galibiyet

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 17. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda Sigorta Shop'u 3-2 mağlup etti.
Sarı-Kırmızılı takım bu sonuçla birlikte üst üste 5. galibiyetini aldı.
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Zeki Bocutcu, Erkan Yıldırım
Sigorta Shop: Lila Şengün, Mlejnkova, Hande Naz Şimşek, Payne, Ezgi Akyaldız, Grote (Merve İzbilir, Pelin Eroktay, Burcu Şentürk)
Galatasaray HDI Sigorta: İlkin Aydın, Ayçin Akyol, Gamze Kılıç, Eggleston, Popovic, Vasilantonaki (Gizem Güreşen, Bihter Dumanoğlu, Sude Hacımustafaoğlu, Emine Arıcı, Fulden Ural, Nazlı Eda Kafkas)
Setler: 16-25, 16-25, 25-23, 25-18, 13-15
Süre: 121 dakika (23, 23, 28, 27, 20)
Sarı-Kırmızılı takım bu sonuçla birlikte üst üste 5. galibiyetini aldı.
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Zeki Bocutcu, Erkan Yıldırım
Sigorta Shop: Lila Şengün, Mlejnkova, Hande Naz Şimşek, Payne, Ezgi Akyaldız, Grote (Merve İzbilir, Pelin Eroktay, Burcu Şentürk)
Galatasaray HDI Sigorta: İlkin Aydın, Ayçin Akyol, Gamze Kılıç, Eggleston, Popovic, Vasilantonaki (Gizem Güreşen, Bihter Dumanoğlu, Sude Hacımustafaoğlu, Emine Arıcı, Fulden Ural, Nazlı Eda Kafkas)
Setler: 16-25, 16-25, 25-23, 25-18, 13-15
Süre: 121 dakika (23, 23, 28, 27, 20)
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