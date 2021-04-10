Süper Lig'de Fatih Karagümrük'ü ağırlayan Galatasaray'ın ilk yarıda attığı bir gol iptal edildi.



Sarı-kırmızılı takımda, Mustafa Muhammed 8. dakikada topu ağlara gönderdi. Ancak VAR uyarısı sonrası golden önce el olduğu tespit edildi.



VAR hakemi Suat Arslanboğa'nın uyarısıyla Ali Palabıyık, Galatasaray'ın golünü kenara gelerek monitörden izledi. Orta hakem Ali Palabıyık, pozisyonu izledikten sonra elle oynama gerekçesiyle golü iptal etti.



