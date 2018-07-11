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Galatasaray - FC Wil maçı seyircisiz

Galatasaray'ın İsviçre kampında FC Wil ile oynayacağı hazırlık maçının ayrıntıları belli oldu.

Kaynak: DHA
Galatasaray - FC Wil maçı seyircisiz
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11 Temmuz 2018 12:02
Kamp için yurt dışında bulunan Galatasaray'ın cuma günü FC Wil ile yapacağı hazırlık maçı güvenlik önlemleri nedeniyle seyircisiz oynanacak.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şöyle;

"Galatasaray'ımız, 2018-2019 sezonu hazırlıkları kapsamındaki ilk maçında FC Wil ile karşılaşacak. Zürih'teki Utogrund Stadı'nda gerçekleşecek olan mücadele, 13 Temmuz Cuma günü TSİ 16:00'da başlayacak.
Karşılaşma, güvenlik önlemleri nedeniyle seyircisiz olarak oynanacak."

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