Kamp için yurt dışında bulunan Galatasaray'ın cuma günü FC Wil ile yapacağı hazırlık maçı güvenlik önlemleri nedeniyle seyircisiz oynanacak.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şöyle;
"Galatasaray'ımız, 2018-2019 sezonu hazırlıkları kapsamındaki ilk maçında FC Wil ile karşılaşacak. Zürih'teki Utogrund Stadı'nda gerçekleşecek olan mücadele, 13 Temmuz Cuma günü TSİ 16:00'da başlayacak.
Karşılaşma, güvenlik önlemleri nedeniyle seyircisiz olarak oynanacak."
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Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şöyle;
"Galatasaray'ımız, 2018-2019 sezonu hazırlıkları kapsamındaki ilk maçında FC Wil ile karşılaşacak. Zürih'teki Utogrund Stadı'nda gerçekleşecek olan mücadele, 13 Temmuz Cuma günü TSİ 16:00'da başlayacak.
Karşılaşma, güvenlik önlemleri nedeniyle seyircisiz olarak oynanacak."
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın