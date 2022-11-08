Ziraat Türkiye Kupası 4. Turu'nda Galatasaray ile Yeşilyurt Demir Çelik Ofspor karşı karşıya geldi. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Galatasaray 2-1'lik skorla kazandı.



Galatasaray maça baskı ve pozisyonlarla başladı ancak ilk gol Ofspor'dan geldi. 18. dakikada Miraç Türkyılmaz, kontratak sonrasında ceza sahası dışından sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi.



Yenilen golden sonra baskısını iyice artıran Galatasaray, oyunu tek kaleye çevirdi. Özellikle Bafetimbi Gomis ile birçok fırsattan yararlanamayan Galatasaray, 37. dakikada Haris Seferovic'in attığı golle skoru eşitledi.



İkinci yarıda da baskını hiç düşürmeyen ve oyunu Ofspor yarı alanında oynayan Galatasaray, ikinci yarıda da pozisyonlar bulmaya devam etti. Ofspor'un takım halinde ceza sahası çevresinde kurduğu savunmasını aşmakta güçlük çeken Galatasaray, 79. dakikada Berkan Kutlu'nun ceza sahası dışından attığı golle kazandı.



Galatasaray, bu sonuçla Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. Tur'a yükseldi.



Sarı kırmızılılar, Dünya Kupası arasından önce son maçında 12 Kasım Cumartesi saat 20.00'de Medipol Başakşehir'e konuk olacak.



GALATASARAY'DA 11 OYUNCULU ROTASYON



Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda TFF 3. Lig ekiplerinden Yeşilyurt D.Ç Ofspor'u konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, kadroda rotasyona gitti.



Sarı-kırmızılı takım, karşılaşmaya bu sezon fazla süre bulamayan oyunculardan kurulu bir kadroyla çıktı.



Okan Buruk, Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş ile oynadıkları derbide ilk 11'de görev yapan oyunculara, Yeşilyurt D.Ç Ofspor maçının başlangıç kadrosunda yer vermedi.



Sarı-kırmızılı takım, maça Okan Kocuk, Leo Dubois, Mathias Ross, Metehan Baltacı, Patrick van Aanholt, Yunus Akgün, Berkan Kutlu, Fredrik Midtsjö, Juan Mata, Haris Seferovic ve Bafetimbi Gomis 11'i ile başladı.



Galatasaray'ın yedek kulübesinde ise Jankat Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu, Emin Bayram, Barış Alper Yılmaz, Baran Demiroğlu, Özgür Baran Aksaka, Ali Turap Bülbül, Efe Akman, Kazımcan Karataş ve Sacha Boey yer aldı.



OKAN BURUK'TAN İKİLİ FORVET



Galatasaray, kupada 3. eleme turundaki GMG Kastamonuspor maçında olduğu gibi Yeşilyurt D.Ç Ofspor karşılaşmasında da çift forvetle mücadele etti.



Sarı-kırmızılı takımın hücumunda Haris Seferovic ve Bafetimbi Gomis birlikte gol aradı.



AS OYUNCULAR KADRODA YOK



Galatasaray'da birçok as oyuncu, Yeşilyurt D.Ç Ofspor maçının kadrosuna alınmadı.



Sarı-kırmızılı ekipte Fernando Muslera, Emre Taşdemir, Abdülkerim Bardakcı, Lucas Torreira, Victor Nelsson, Milot Rashica, Sergio Oliveira, Dries Mertens ve Mauro Icardi maçın kadrosunda bulunmadı.



Galatasaray'da Yusuf Demir de maçın kadrosuna dahil edilmedi.



MAÇTAN DAKİKALAR



18. dakikada Yeşilyurt D.Ç Ofspor 1-0 öne geçti. Konuk ekip atağında Miraç Türkyılmaz, ceza yayının sol tarafından çektiği şık şutla meşin yuvarlağı kaleci Okan Kocuk'un da uzandığı uzak köşeden ağlara gönderdi.

22. dakikada Seferovic'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Gomis'in karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta, kaleci Mızhat Burak Sarı meşin yuvarlağı ayağıyla çıkartarak gole izin vermedi.

37. dakikada Galatasaray beraberliği sağladı. Sağdan çalımlarla ceza sahasına giren Dubois'nın ortasında, Seferovic sol çaprazda göğsüyle kontrol ettiği topu sert bir vuruşla filelerle buluşturdu: 1-1

49. dakikada Midtsjö'nün pasıyla ceza sahasının sol tarafında topla buluşan Seferovic, pasını penaltı noktası üzerinde uygun durumda bulunan Gomis'e verdi. Bu futbolcunun yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak yan direkten oyun alanına döndü.

79. dakikada Galatasaray skoru 2-1 yaptı. Mata'nın pasıyla ceza yayı önünde topla buluşan Berkan Kutlu'nun şutunda, meşin yuvarlak ağlara gitti.



Stat: Nef

Hakemler: Cihan Aydın, Cemal Alpay, Mehmet Akıncık

Galatasaray: Okan Kocuk, Dubois (Dk. 59 Boey), Ross (Dk. 29 Emin Bayram), Metehan Baltacı, Van Aanholt, Yunus Akgün (Dk. 59 Barış Alper Yılmaz), Berkan Kutlu, Midtsjö (Dk. 85 Özgür Baran Aksaka), Mata, Seferovic (Dk. 85 Kerem Aktürkoğlu), Gomis

Yeşilyurt D.Ç Ofspor: Mızhat Burak Sarı, Ali Osman Karnapoğlu, Serdar Yazıcı, Bora Ulu, Ahmet Aktaş, Miraç Türkyılmaz (Dk. 82 Erdem Cevahiroğlu), Fatih Mert Çırtlık, Mustafa Emin Birinci (Dk. 54 Furkan Işık), Oktay Bala (Dk. 46 Ömer Çetinbaş), Hamza İpekçi (Dk. 82 Gökdeniz Gür), Vedat Erçin (Dk. 72 Sertan Vatansever)

Goller: Dk. 18 Miraç Türkyılmaz (Yeşilyurt D.Ç Ofspor), Dk. 37 Seferovic, Dk. 79 Berkan Kutlu (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 63 Vedat Erçin, Dk. 67 Furkan Işık (Yeşilyurt D.Ç Ofspor)





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