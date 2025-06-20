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Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, 3 oyuncuyla yollarını ayırdı

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Izundu, Wallace ve Young'la yolların ayrıldığını açıkladı.

calendar 20 Haziran 2025 21:20
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, 3 oyuncuyla yollarını ayırdı
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Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nda oyuncular Ebuka Izundu, Tyrone Wallace ve Michael Young ile yolların ayrıldığı duyuruldu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, emeklerinden dolayı 3 basketbolcuya teşekkür edilerek, "2024-25 sezonunda sarı-kırmızılı formamız ile mücadele eden oyuncularımız Ebuka Izundu, Tyrone Wallace ve Michael Young'a Galatasaray Spor Kulübü olarak, kulübümüze verdikleri emekler için teşekkür eder; profesyonel kariyerlerinin bundan sonraki bölümünde başarılar dileriz." denildi.


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