Galatasaray Ekmas'ın Şampiyonlar Ligi'nde rakibi Dijon

Galatasaray Ekmas, Şampiyonlar Ligi'nde JDA Bourgogne Dijon'u ağırlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray Ekmas'ın Şampiyonlar Ligi'nde rakibi Dijon
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29 Ocak 2024 14:38
Galatasaray Ekmas Erkek Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi son 16 turu J Grubu ikinci maçında salı günü Fransa'nın JDA Bourgogne Dijon ekibini konuk edecek.

Sinan Erdem Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak.

Sarı-kırmızılılar, grupta oynadığı ilk müsabakada Almanya temsilcisi Telekom Baskets'e 89-76 yenilmişti.

Şampiyonlar Ligi son 16 turu J Grubu'nda Galatasaray Ekmas, Almanya'da Telekom Baskets Bonn ve MHP Riesen ile Fransa'dan JDA Bourgogne Dijon ile mücadele ediyor.

Grubu ilk iki sırada bitirecek takımlar, organizasyonda çeyrek finale yükselecek.

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