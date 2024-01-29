Galatasaray Ekmas'ın Şampiyonlar Ligi'nde rakibi Dijon

Galatasaray Ekmas Erkek Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi son 16 turu J Grubu ikinci maçında salı günü Fransa'nın JDA Bourgogne Dijon ekibini konuk edecek.
Sinan Erdem Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak.
Sarı-kırmızılılar, grupta oynadığı ilk müsabakada Almanya temsilcisi Telekom Baskets'e 89-76 yenilmişti.
Şampiyonlar Ligi son 16 turu J Grubu'nda Galatasaray Ekmas, Almanya'da Telekom Baskets Bonn ve MHP Riesen ile Fransa'dan JDA Bourgogne Dijon ile mücadele ediyor.
Grubu ilk iki sırada bitirecek takımlar, organizasyonda çeyrek finale yükselecek.
Sinan Erdem Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak.
Sarı-kırmızılılar, grupta oynadığı ilk müsabakada Almanya temsilcisi Telekom Baskets'e 89-76 yenilmişti.
Şampiyonlar Ligi son 16 turu J Grubu'nda Galatasaray Ekmas, Almanya'da Telekom Baskets Bonn ve MHP Riesen ile Fransa'dan JDA Bourgogne Dijon ile mücadele ediyor.
Grubu ilk iki sırada bitirecek takımlar, organizasyonda çeyrek finale yükselecek.