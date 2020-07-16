Galatasaray Doğa Sigorta, Alex Hamilton ile anlaştı

Galatasaray Doğa Sigorta, Maccabi Rishon'dan Alex Hamilton ile 1+1 yıllık prensip anlaşmasına vardı.

Haber; beIN Sports, Fotoğraf; Instagram
Galatasaray Doğa Sigorta, Alex Hamilton ile anlaştı
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16 Temmuz 2020 12:57
Galatasaray Doğa Sigorta, Maccabi Rishon'dan Alex Hamilton ile 1+1 yıllık prensip anlaşmasına vardı. 

26 yaşındaki ABD'li şutör gard, Galatasaray ile anlaşmaya varmasının ardından sarı-kırmızılı kulübü sosyal medya hesabından takibe aldı. Basketbolda transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın bu anlaşmayı kısa bir süre içerisinde resmen açıklaması bekleniyor.

Geçen sezon 24 maçta forma giyen Alex Hamilton, 15.8 sayı ortalamasıyla oynadı.



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