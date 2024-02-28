Galatasaray Divan Kurulu'nda Bankalar Birliği iddiası

Galatasaray Kulübü'nün Şubat ayı Olağanüstü Toplantısı'nda sarı-kırmızılıların toplam yükümlülükleriyle ilgili dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.
Divan Kurulu'nda konuşma yapan Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Ertay Örmen, 30 Kasım 2023 itibari ile 581 Milyon Euro (19.597.761.355,27 TL) olduğunu öne sürdü.
Yükümlülüklerle ilgili konuşan Ertay Örmen "Mevcut mali tablolarla, Bankalar Birliği'nden bir iki yıl içinde çıkabileceğimizi düşünmüyorum. İnşallah ben haksız çıkarım. 1 Haziran - 30 Kasım tarihlerinde 300 Milyon TL faaliyet zararımız var. Kâr edemezsek hiçbir yerden çıkışımız yoktur." ifadelerini kullandı.
SARIKAYA: "6 AYDA 333 MİLYON LİRA ZARAR"
Sarı-kırmızılı kulübün muhasip yönetim kurulu üyesi İsmail Sarıkaya, kulübün 1 Haziran-30 Kasım 2023 döneminde 333 milyon lira zarar ettiğini söyledi.
Mali konularla ilgili sunum gerçekleştiren Sarıkaya, "Hasılatımız ilk 6 ayda 1 milyar liradan ikinci altı ayda 3 milyar 240 milyon liraya çıktı. Satış maliyeti 1 milyar 445 milyon liradan 2,5 milyar liraya çıkmış durumda. Buna rağmen ilk 6 ayda 436 milyon lira zarar gözükürken, ikinci 6 ayda 698 milyon lira kar yaptık." diye konuştu.
Kulüp faaliyetlerindeki gelir ve giderlere değinen Sarıkaya, "Toplamda ilk 6 ayda 799 milyon zarar gözükürken, ikinci 6 ayda bu zarar 300 milyon liraya kadar indi. Finansman giderleri 251 milyonken, ikinci 6 ayda 540 milyon liraya ulaştı. İlk 6 ayda yüzde 11 olan faiz, ikinci 6 ayda yüzde 36'lar civarına çıktı. Dönem karı ve zararı açısından ilk 6 ayda 219 milyon lirayken, ikinci 6 ayda 333 milyon lira zarar etmiş gözüküyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
KULÜBÜN BORCU YAKLAŞIK 11,5 MİLYAR LİRA
Galatasaray Kulübü ve bağlı ortaklıklarının 30 Kasım 2023 itibariyle borcunun 11,5 milyar liraya yaklaştığı bildirildi.
İsmail Sarıkaya ve denetleme kurulunun yaptığı sunumlarda ekrana getirilen tabloda kulübün toplam yükümlülüklerinin 11 milyar 481 milyon 647 bin 201 lira olduğu görüldü.
Bilançoda kulübün konsolide dönem zararının 333 milyon 392 bin lira olduğu yer aldı.
Divan Kurulu'nda konuşma yapan Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Ertay Örmen, 30 Kasım 2023 itibari ile 581 Milyon Euro (19.597.761.355,27 TL) olduğunu öne sürdü.
Yükümlülüklerle ilgili konuşan Ertay Örmen "Mevcut mali tablolarla, Bankalar Birliği'nden bir iki yıl içinde çıkabileceğimizi düşünmüyorum. İnşallah ben haksız çıkarım. 1 Haziran - 30 Kasım tarihlerinde 300 Milyon TL faaliyet zararımız var. Kâr edemezsek hiçbir yerden çıkışımız yoktur." ifadelerini kullandı.
SARIKAYA: "6 AYDA 333 MİLYON LİRA ZARAR"
Sarı-kırmızılı kulübün muhasip yönetim kurulu üyesi İsmail Sarıkaya, kulübün 1 Haziran-30 Kasım 2023 döneminde 333 milyon lira zarar ettiğini söyledi.
Mali konularla ilgili sunum gerçekleştiren Sarıkaya, "Hasılatımız ilk 6 ayda 1 milyar liradan ikinci altı ayda 3 milyar 240 milyon liraya çıktı. Satış maliyeti 1 milyar 445 milyon liradan 2,5 milyar liraya çıkmış durumda. Buna rağmen ilk 6 ayda 436 milyon lira zarar gözükürken, ikinci 6 ayda 698 milyon lira kar yaptık." diye konuştu.
Kulüp faaliyetlerindeki gelir ve giderlere değinen Sarıkaya, "Toplamda ilk 6 ayda 799 milyon zarar gözükürken, ikinci 6 ayda bu zarar 300 milyon liraya kadar indi. Finansman giderleri 251 milyonken, ikinci 6 ayda 540 milyon liraya ulaştı. İlk 6 ayda yüzde 11 olan faiz, ikinci 6 ayda yüzde 36'lar civarına çıktı. Dönem karı ve zararı açısından ilk 6 ayda 219 milyon lirayken, ikinci 6 ayda 333 milyon lira zarar etmiş gözüküyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
KULÜBÜN BORCU YAKLAŞIK 11,5 MİLYAR LİRA
Galatasaray Kulübü ve bağlı ortaklıklarının 30 Kasım 2023 itibariyle borcunun 11,5 milyar liraya yaklaştığı bildirildi.
İsmail Sarıkaya ve denetleme kurulunun yaptığı sunumlarda ekrana getirilen tabloda kulübün toplam yükümlülüklerinin 11 milyar 481 milyon 647 bin 201 lira olduğu görüldü.
Bilançoda kulübün konsolide dönem zararının 333 milyon 392 bin lira olduğu yer aldı.
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