Bu sezon inişli çıkışlı bir performans sergileyen ancak son haftalarda uçuşa geçen Galatasaray 2-2 berabere biten Alanyaspor maçının ardından bambaşka bir kimliğe büründü... Sarı-Kırmızılılar o gün taraftarı önünde 2-0'ı koruyamadı sahadan eşitlikle ayrıldı ama sonrası için söz konusu karşılaşma ateşleyici güç oldu. Karagümrük'ü 2-0 geçen Aslan, Beşiktaş derbisini de 2-1 kazandı. Cim Bom bugün de Başakşehir'i 7-0 gibi uzun yıllar unutulmayacak farklı bir skorla devirdi. Üstelik Galatasaray'ın iki topu da direkten döndü!



Abdülkerim ve Rashica direği geçemedi



31'de Abdülkerim Bardakcı direğe takılırken, 48'de de Milot Rashica topu direğe nişanladı. Bu iki topla birlikte Sarı-Kırmızılılar bu sezon tam 13 kez direği geçemedi. Başakşehir zaferiyle ikinci sıraya yükselen Cim Bom 14. haftada direk konusunda da bu istatistikle zirveye yerleşti.



