Galatasaray'dan yine Westerlo'ya; Emin Bayram

Galatasaray'ın genç stoperi Emin Bayram'ın geleceğiyle ilgili karar verildi. Detaylar...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Instagram
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Galatasaray'dan yine Westerlo'ya; Emin Bayram
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30 Temmuz 2024 10:01
Son güncelleme 30 Temmuz 2024 10:02
Galatasaray'da yeni sezon öncesi takımdan ayrılması beklenen isimlerden Emin Bayram'ın geleceği belli oldu.

Sarı-kırmızılı takım, geçen sezon Emin Bayram'ın kiralık oynadığı Belçika ekibi Westerlo ile yapılan transfer görüşmelerinde anlaşma sağladı.

Kulüplerin anlaşma sağlamasının ardından, 21 yaşındaki futbolcu resmi sözleşmenin altına imza atmak için Belçika'ya gitti.

Westerlo'nun bonservisiyle satın alacağı Emin Bayram için yapılan anlaşmada Galatasaray için sonraki satıştan %50 pay hakkı da olması bekleniyor.

Galatasaray altyapısında yetişen Emin, geçtiğimiz sezonu Westerlo'da kiralık geçirmişti. Belçika ekibinde 24 maça çıkan genç stoper, 1 gol ve 2 asist yaptı.

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