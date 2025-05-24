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Galatasaray'dan Victor Osimhen açıklaması!

Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, Victor Osimhen ile ilgili konuştu.

calendar 24 Mayıs 2025 22:24
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray'dan Victor Osimhen açıklaması!
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Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, takımın kiralık golcüsü Victor Osimhen'in geleceği için gelen soruya cevap verdi.

Yazgan, "Futboldan sorumlu arkadaşlarımız var. Ellerinden gelen bütün gayreti sarf ediyorlar. Hocamızın da arzuları doğrultusunda, Şampiyonlar Ligi'ne ve önümüzdeki seneye yakışır kadroyu kurmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Ondan kimsenin şüphesi olmasın." dedi.

GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen, sarı-kırmızılı forma altında çıktığı 40 maçta 36 gol attı ve 8 asist yaptı.


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