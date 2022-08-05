Galatasaray'dan Sevilla'ya 'kupalı' cevap

Manchester United'ta forma giyen sol bek Alex Telles'i bir yıllığına kiralık olarak transfer eden Sevilla, Twitter'dan Galatasaray'a "teşekkür" mesajı yayınladı. Sarı Kırmızılılar'dan da İspanyol ekibine yanıt geldi.

, Fotoğraf; Twitter
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Galatasaray'dan Sevilla'ya 'kupalı' cevap
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05 Ağustos 2022 15:01
La Liga takımlarından Sevilla, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ta forma giyen Brezilyalı sol bek Alex Telles'i bir sezon için kiralık olarak kadrosuna kattı.

Sevilla Kulübünden yapılan açıklamada, "Sevilla ve Manchester United, Alex Telles'in bir sezonluk kiralanması için anlaşmaya vardı." denildi.

GALATASARAY'A TEŞEKKÜR

Sonrasında kulüpten yapılan Twitter paylaşımında ise; "Fernando, Marcao, Alex Telles. Teşekkürler, Galatasaray" denildi.

GALATASARAY'DAN CEVAP

Galatasaray ise Sevilla'nın bu mesajına sosyal medya hesabından yanıt verdi. Sarı Kırmızılı ekip, Fernando, Marcao ve Alex Telles'in kupalarla çekilmiş fotoğraflarını kullandı ve "Biz onlara teşekkür ederiz" ifadesini kullandı.   

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