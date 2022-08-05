La Liga takımlarından Sevilla, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ta forma giyen Brezilyalı sol bek Alex Telles'i bir sezon için kiralık olarak kadrosuna kattı.Sevilla Kulübünden yapılan açıklamada,denildi.Sonrasında kulüpten yapılan Twitter paylaşımında ise;denildi.Galatasaray ise Sevilla'nın bu mesajına sosyal medya hesabından yanıt verdi. Sarı Kırmızılı ekip, Fernando, Marcao ve Alex Telles'in kupalarla çekilmiş fotoğraflarını kullandı veifadesini kullandı.