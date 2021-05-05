Galatasaray'dan savunmaya bedava hamle: Balbuena

Süper Lig'de şampiyonluk iddiasını sürdüren Galatasaray, gelecek sezonun yapılanmasına da ağırlık verdi. Sarı-kırmızılılar stoper Luyindama'yı iyi bir bedel karşılığı elinden çıkarmayı planlarken, yerine İngiltere'den Fabian Balbuena'yı transfer etmeyi planlıyor. Sarı kırmızılıların Premier Lig ekibi West Ham United ile sözleşmesi sona erecek olan Paraguaylı stoper için ciddi düşündüğü ortaya çıktı.İngiliz ekibiyle sözleşmesi sona erecek olan 29 yaşındaki başarılı savunmacının menajeriyle temasa geçtiği konuşulan Aslan'ın, maliyet araştırması yaptığı öne sürüldü.Teknik direktör Fatih Terim'in de Balbuena için yönetime onay verdiği ve sezon bitmeden transferin bitebileceği aktarıldı. Futbolcunun kulübüyle sözleşmesinin sona erecek olması da yönetimin elini güçlendiriyor.Balbuena, 2018'de Corinthians'tan 4 milyon euro bedelle West Ham'ın yolunu tutmuştu. Burada 61 maçta oynarken 3 de gol kaydetti