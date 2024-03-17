Galatasaray'dan "şampiyonluk" mesajı!

Galatasaray, Kasımpaşa maçının ardından, "Şampiyonluk yolunda inananların galibiyeti" şeklinde bir paylaşım yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'dan 'şampiyonluk' mesajı!
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17 Mart 2024 18:09
Galatasaray, Süper Lig'in 30. haftasında geriye düştüğü maçta Kasımpaşa'yı 90. dakikada bulduğu golle 4-3 yendi.

Sarı-kırmızılı takımdan bu maç sonra şampiyonluk mesajı geldi. Galatasaray, galibiyetin ardından, "Şampiyonluk yolunda inananların galibiyeti" paylaşımında bulundu.

Galatasaraylı taraftarlar, bu paylaşıma çok sayıda yorum ve beğenide bulundu.

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