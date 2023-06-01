Galatasaray'dan, Paraguaylı genç yıldız'a kanca!

Spor Toto Süper Lig'de 23.şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray, gelecek sezon için kadrosunu güçlendirmek kollarını sıvadı. Sarı Kırmızılılar, Paraguaylı genç orta saha Diego Gomez'i listesine aldı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Instagram
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Galatasaray'dan, Paraguaylı genç yıldız'a kanca!
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01 Haziran 2023 13:06
Son güncelleme 01 Haziran 2023 13:29
Spor Toto Süper Lig'de 3 sezon aradan sonra şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, gelecek sezon Avrupa Kupalarında da mücadele edeceği için geniş bir kadro kurmayı hedefliyor.

Transfer çalışmalarına başlayan sarı-kırmızılılar rotayı Güney Amerikaya çevirdi. Paraguaylı genç orta saha Diego Gomez'i listesine aldı. 

Güney Amerika basınında geçen haberlere göre, Galatasaray Paraguay'ın yeni yıldız adayı ile ilgileniyor.

Diego Gomez bu sezon Paraguay ligi takımlardan Libertad forması ile dikkatleri üzerine çekti. 20 yaşındaki futbolcu Paraguay medyasında bir mücevher olarak adlandırıyor. Libertadores'te gösterdiği performans ile öne çıkan futbolcu bu sezon 20 maçta 4 gol 2 asistli bulunuyor. 

Diego Gomez ile Galatasaray dışında Atletico Minero'nun da ilgisi bulunuyor. 
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