Galatasaray'dan Okan Buruk paylaşımı

Süper Lig'de şampiyonluğunu garantileyen Galatasaray'dan teknik direktörü Okan Buruk için bir paylaşım geldi.
Sarı-kırmızılılardan yapılan paylaşımda, Okan Buruk'un futbolculuğu dönemine de atıfta bulunularak, "Geçmişten geleceğe.." ifadeleri kullandı. Galatasaray ayrıca bu paylaşımına, "Kupa koleksiyoneri!" ifadesini ekledi.
Galatasaray, paylaşımında ayrıca sarı-kırmızı kalp ve kupa emojileri de kullandı.
Galatasaraylı futbolseverler, bu paylaşıma büyük ilgi gösterdi.
Sarı-kırmızılılardan yapılan paylaşımda, Okan Buruk'un futbolculuğu dönemine de atıfta bulunularak, "Geçmişten geleceğe.." ifadeleri kullandı. Galatasaray ayrıca bu paylaşımına, "Kupa koleksiyoneri!" ifadesini ekledi.
Galatasaray, paylaşımında ayrıca sarı-kırmızı kalp ve kupa emojileri de kullandı.
Galatasaraylı futbolseverler, bu paylaşıma büyük ilgi gösterdi.
🏆Galatasaray'dan Okan Buruk için paylaşım https://t.co/e4YRFTTQNo
— Sporx (@sporx) May 31, 2023