Galatasaray'dan Okan Buruk paylaşımı

Galatasaray, teknik direktörü Okan Buruk için bir paylaşımda bulundu ve genç teknik adam için, "Kupa koleksiyoneri!" ifadesini kullandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Galatasaray.org
Abone Ol
Galatasaray'dan Okan Buruk paylaşımı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
31 Mayıs 2023 23:45
Süper Lig'de şampiyonluğunu garantileyen Galatasaray'dan teknik direktörü Okan Buruk için bir paylaşım geldi.

Sarı-kırmızılılardan yapılan paylaşımda, Okan Buruk'un futbolculuğu dönemine de atıfta bulunularak, "Geçmişten geleceğe.." ifadeleri kullandı. Galatasaray ayrıca bu paylaşımına, "Kupa koleksiyoneri!" ifadesini ekledi.

Galatasaray, paylaşımında ayrıca sarı-kırmızı kalp ve kupa emojileri de kullandı.

Galatasaraylı futbolseverler, bu paylaşıma büyük ilgi gösterdi.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery