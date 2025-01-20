Galatasaray'dan Mikautadze'ye yeni teklif

Galatasaray, eksik bölgelere yapacağı takviyeler için transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Galatasaray, golcü transferi için Georges Mikautadze'de ısrar ediyor.
Lyon'la birçok kez görüşen Sarı-Kırmızılılar, Fransa ekibine 20 milyon euro artı bonuslar olarak teklifini sundu.
GÜRCÜ TARİHE GEÇECEK
24 yaşındaki yıldız futbolcuyla da görüşen Cim-Bom, teklifini iletti. Mikautadze, Sarı-Kırmızılılar'a sıcak bakıyor ve birkaç gün içerisinde kararını verecek.
Galatasaray Yönetimi, Lyon'un da ikna edilmesiyle birlikte önümüzdeki günlerde oyuncunun transferiyle taraftarına müjde verebilir. Mikautadze, bu sezon 25 maçta 966 dakika sahada kaldı ve 8 gol, 1 asistle oynadı.
Galatasaray, golcü transferi için Georges Mikautadze'de ısrar ediyor.
Lyon'la birçok kez görüşen Sarı-Kırmızılılar, Fransa ekibine 20 milyon euro artı bonuslar olarak teklifini sundu.
GÜRCÜ TARİHE GEÇECEK
24 yaşındaki yıldız futbolcuyla da görüşen Cim-Bom, teklifini iletti. Mikautadze, Sarı-Kırmızılılar'a sıcak bakıyor ve birkaç gün içerisinde kararını verecek.
Galatasaray Yönetimi, Lyon'un da ikna edilmesiyle birlikte önümüzdeki günlerde oyuncunun transferiyle taraftarına müjde verebilir. Mikautadze, bu sezon 25 maçta 966 dakika sahada kaldı ve 8 gol, 1 asistle oynadı.