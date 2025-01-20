Galatasaray'dan Mikautadze'ye yeni teklif

Galatasaray, Lyon'un golcüsü Georges Mikautadze için son teklifini yaptı. İşte detaylar...

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'dan Mikautadze'ye yeni teklif
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20 Ocak 2025 08:27
Son güncelleme 20 Ocak 2025 08:30
Galatasaray, eksik bölgelere yapacağı takviyeler için transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Galatasaray, golcü transferi için Georges Mikautadze'de ısrar ediyor.

Lyon'la birçok kez görüşen Sarı-Kırmızılılar, Fransa ekibine 20 milyon euro artı bonuslar olarak teklifini sundu.

GÜRCÜ TARİHE GEÇECEK

24 yaşındaki yıldız futbolcuyla da görüşen Cim-Bom, teklifini iletti. Mikautadze, Sarı-Kırmızılılar'a sıcak bakıyor ve birkaç gün içerisinde kararını verecek.

Galatasaray Yönetimi, Lyon'un da ikna edilmesiyle birlikte önümüzdeki günlerde oyuncunun transferiyle taraftarına müjde verebilir. Mikautadze, bu sezon 25 maçta 966 dakika sahada kaldı ve 8 gol, 1 asistle oynadı. 

 
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