Galatasaray'dan Memphis yoklaması

Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Galatasaray, Memphis Depay transferi için temaslarda bulundu. Haberin detayında, Depay için Inter'in de devrede olduğu, İtalyan devinin Hollandalı yıldıza resmi teklifini ilettiği aktarıldı.
Ayrıca haberin detayında Hollandalı futbolcunun, bonuslar hariç yıllık net 5 milyon euro talep ettiğine de değinildi.
Geçen sezon Atletico Madrid ile 31 maça çıkan Memphis Depay 9 gol, 2 asistlik performans sergiledi.
Atletico Madrid ile sözleşmesi sona eren 30 yaşındaki Memphis Depay, geçen sezon oynadığı 31 resmi maçta 9 gol atıp 2 asist yaptı.
La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Galatasaray, Memphis Depay transferi için temaslarda bulundu. Haberin detayında, Depay için Inter'in de devrede olduğu, İtalyan devinin Hollandalı yıldıza resmi teklifini ilettiği aktarıldı.
Ayrıca haberin detayında Hollandalı futbolcunun, bonuslar hariç yıllık net 5 milyon euro talep ettiğine de değinildi.
Geçen sezon Atletico Madrid ile 31 maça çıkan Memphis Depay 9 gol, 2 asistlik performans sergiledi.
Atletico Madrid ile sözleşmesi sona eren 30 yaşındaki Memphis Depay, geçen sezon oynadığı 31 resmi maçta 9 gol atıp 2 asist yaptı.
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