Galatasaray'dan Manchester City'ye Ederson teklifi

16 Ağustos
Kocaelispor-Samsunspor
19:00
16 Ağustos
Alanyaspor-Rizespor
21:30
16 Ağustos
Göztepe-Fenerbahçe
21:30
16 Ağustos
Keçiörengücü-İstanbulspor
16:30
16 Ağustos
Sarıyer-Boluspor
19:00
16 Ağustos
A.Demirspor-Arca Çorum FK
21:30
16 Ağustos
Pendikspor-Bandırmaspor
21:30
16 Ağustos
Aston Villa-Newcastle
14:30
16 Ağustos
Brighton-Fulham
17:00
16 Ağustos
Sunderland-West Ham United
17:00
16 Ağustos
Tottenham-Burnley
17:00
16 Ağustos
Wolves-M.City
19:30
16 Ağustos
Mallorca-Barcelona
20:30
16 Ağustos
Alaves-Levante
22:30
16 Ağustos
Valencia-Real Sociedad
22:30
19 Ağustos
Tranmere Rovers-Burton Albion
21:45
16 Ağustos
VfB Stuttgart-Bayern Munih
21:30
16 Ağustos
Lens-Lyon
18:00
16 Ağustos
AS Monaco-Le Havre
20:00
16 Ağustos
Nice-Toulouse
22:05
16 Ağustos
Excelsior-Feyenoord
19:45
16 Ağustos
Heracles-NEC Nijmegen
21:00
16 Ağustos
FC Groningen-SC Heerenveen
22:00
16 Ağustos
Zulte Waregem-Club Brugge
17:00
16 Ağustos
KV Mechelen-Gent
19:15
16 Ağustos
Union St.Gilloise-Standard Liege
21:45
16 Ağustos
Grazer AK-WSG Tirol
18:00
16 Ağustos
Hartberg-RB Salzburg
18:00
16 Ağustos
Ried-Sturm Graz
20:30
16 Ağustos
Tondela-Famalicao
17:30
16 Ağustos
V. Guimaraes-Estoril
20:00
16 Ağustos
Estrela da Amadora-Benfica
22:30
16 Ağustos
Baltika-Lokomotiv Moscow
15:00
16 Ağustos
S. Moskova-Zenit St. Petersburg
17:30
16 Ağustos
FK Akhmat-Samara
20:30
16 Ağustos
Derby County-Coventry City
14:30
16 Ağustos
Portsmouth-Norwich City
14:30
16 Ağustos
Wrexham-West Bromwich
14:30
16 Ağustos
Blackburn Rovers-Birmingham City
17:00
16 Ağustos
Bristol City-Charlton Athletic
17:00
16 Ağustos
Millwall-Middlesbrough
17:00
16 Ağustos
Preston North End-Leicester City
17:00
16 Ağustos
Sheffield Wednesday-Stoke City
17:00
16 Ağustos
Swansea City-Sheffield United
17:00
16 Ağustos
Watford-QPR
17:00
16 Ağustos
Burton Albion-Port Vale
14:30
16 Ağustos
Exeter City-Mansfield Town
14:30
16 Ağustos
Barnsley-Bolton Wanderers
17:00
16 Ağustos
Blackpool-Huddersfield
17:00
16 Ağustos
Bradford City-Luton Town
17:00
16 Ağustos
Cardiff City-Rotherham United
17:00
16 Ağustos
Doncaster Rovers-Wycombe Wanderers
17:00
16 Ağustos
Leyton Orient-Stockport County
17:00
16 Ağustos
Lincoln City-Plymouth Argyle
17:00
16 Ağustos
Reading-AFC Wimbledon
17:00
16 Ağustos
Stevenage-Northampton Town
17:00
16 Ağustos
Wigan Athletic-Peterborough
17:00
16 Ağustos
Annecy FC-Dunkerque
15:00
16 Ağustos
Reims-Guingamp
15:00
16 Ağustos
Saint-Etienne-Rodez
21:00
16 Eylül
Boulogne-SC Bastia
20:00
16 Ağustos
Racing Santander-Castellon
18:00
16 Ağustos
Malaga-Eibar
20:30
16 Ağustos
Granada-Deportivo La Coruna
22:30
16 Ağustos
MVV Maastricht-FC Dordrecht
17:30
16 Ağustos
Austria Wien II-Admira Wacker
21:00
16 Ağustos
Vizela-FC Porto B
16:00
16 Ağustos
Academico de Viseu FC-Pacos de Ferreira
17:30
16 Ağustos
Lillestroem-Start
19:00
16 Ağustos
GKS Katowice-Arka Gdynia
18:30
16 Ağustos
Lech Poznan-Korona Kielce
21:15
16 Ağustos
Club Atletico Platense-San Lorenzo
20:15
16 Ağustos
Huracan-Argentinos Juniors
22:15
17 Ağustos
Velez Sarsfield-Independiente
02:30
16 Ağustos
Fluminense-Fortaleza
22:00
16 Ağustos
Ceara-Red Bull Bragantino
22:00
16 Ağustos
Hansa Rostock-Hoffenheim
16:30
16 Ağustos
Sandhausen-RB Leipzig
16:30
16 Ağustos
SV Hemelingen-Wolfsburg
16:30
16 Ağustos
Energie Cottbus-Hannover 96
19:00
16 Ağustos
Sportfreunde Lotte-Freiburg
19:00
16 Ağustos
Luebeck-Darmstadt
19:00
16 Ağustos
Oldham Athletic-Swindon Town
14:30
16 Ağustos
Barrow-Notts County
17:00
16 Ağustos
Cambridge United-Harrogate Town
17:00
16 Ağustos
Crewe Alexandra-Crawley Town
17:00
16 Ağustos
Grimsby Town-Newport County
17:00
16 Ağustos
Milton Keynes Dons-Cheltenham Town
17:00
16 Ağustos
Salford City-Accrington Stanley
17:00
16 Ağustos
Shrewsbury-Colchester United
17:00
16 Ağustos
Tranmere Rovers-Gillingham
17:00
16 Ağustos
Roma-Neom SC
18:00
16 Ağustos
Lazio-Atromitos
21:00
16 Ağustos
Inter-Olympiakos
21:30
16 Ağustos
Bologna-OFI Crete
21:45
16 Ağustos
Atalanta-Juventus
21:45
16 Ağustos
Qingdao West Coast-Beijing Guoan
14:00
16 Ağustos
Changchun Yatai-Meizhou Hakka
14:00
16 Ağustos
Kortrijk-K. Lierse SK
17:00
16 Ağustos
Beerschot-Eupen
21:00
16 Ağustos
Greenock Morton-Aberdeen
17:00
16 Ağustos
St. Johnstone-Motherwell
17:00
16 Ağustos
St. Mirren-Hearts
17:00
16 Ağustos
Rangers-Alloa Athletic
19:45
16 Ağustos
JIPPO-Klubi 04
16:00
16 Ağustos
FC Lahti-KaePa
17:00
16 Ağustos
Oulu-Ilves
17:00
16 Ağustos
IFK Mariehamn-FC KTP
19:00
16 Ağustos
Chrobry Glogow-Miedz Legnica
20:30
16 Ağustos
Östersunds-GIF Sundsvall
14:00
16 Ağustos
IK Brage-Vasteras SK
16:00
16 Ağustos
Halmstads BK-Malmö FF
16:00
16 Ağustos
IFK Norrkoeping-Elfsborg
18:30
16 Ağustos
Jeonbuk -Daegu FC
1-027'

Galatasaray'dan Manchester City'ye Ederson teklifi

Galatasaray, Ederson için Manchester City'ye 10 milyon euroluk resmi teklif yaptı. City daha yüksek bonservis beklerken, Donnarumma'nın transferi için de zemin hazırlanıyor.

calendar 16 Ağustos 2025 11:19
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'dan Manchester City'ye Ederson teklifi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Galatasaray, Manchester City'nin Brezilyalı kalecisi Ederson için resmi teklifini yaptı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre sarı-kırmızılılar, yıldız futbolcu için yaklaşık 10 milyon euro değerinde bir öneri sundu. Ancak İngiliz ekibi, oyuncu için daha yüksek bir bonservis talep ediyor.

PAZARLIKLAR SÜRÜYOR

City cephesi henüz teklife olumlu yanıt vermezken, pazarlıkların sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan Manchester City, olası Ederson ayrılığına karşılık kalede takviye planlarını da sürdürüyor.

Paris Saint-Germain'in İtalyan kalecisi Gianluigi Donnarumma, İngiliz devine yeşil ışık yaktı.

Donnarumma ile kişisel şartlarda herhangi bir sorun bulunmadığı belirtiliyor.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
2 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
8 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
9 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
10 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
11 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
12 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
13 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
14 Kocaelispor 1 0 0 1 0 1 0
15 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
16 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
