Galatasaray'dan Manchester City'ye Ederson teklifi

Galatasaray, Manchester City'nin Brezilyalı kalecisi Ederson için resmi teklifini yaptı.



Fabrizio Romano'nun haberine göre sarı-kırmızılılar, yıldız futbolcu için yaklaşık 10 milyon euro değerinde bir öneri sundu. Ancak İngiliz ekibi, oyuncu için daha yüksek bir bonservis talep ediyor.



PAZARLIKLAR SÜRÜYOR





City cephesi henüz teklife olumlu yanıt vermezken, pazarlıkların sürdüğü öğrenildi.





Öte yandan Manchester City, olası Ederson ayrılığına karşılık kalede takviye planlarını da sürdürüyor.



Paris Saint-Germain'in İtalyan kalecisi Gianluigi Donnarumma, İngiliz devine yeşil ışık yaktı.



Donnarumma ile kişisel şartlarda herhangi bir sorun bulunmadığı belirtiliyor.



