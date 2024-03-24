Galatasaray'dan Kenny Tete sürprizi!

Sacha Boey'nin ayrılığı sonrası sağ bekteki sıkıntı için kalıcı bir çözüm arayışında olan Galatasaray, hedefindeki ismi belirledi. Sarı-Kırmızılılar'ın kadroya katmak istediği yıldız oyuncu, bu transfere yeşil ışık yaktı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Imago
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Galatasaray'dan Kenny Tete sürprizi!
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24 Mart 2024 11:37
Galatasaray'da yeni sezonun kadro yapılanması adına çalışmalar sürüyor. Sarı-Kırmızılılar'da transfer gündeminin önemli başlıklarından biri de sağ bek...

BOEY'İN BOŞLUĞU DOLMADI

Sacha Boey'nin Bayern Münih'e transferi sonrası acil bir çözüm arayışına giren Galatasaray, Nottingham Forest'tan Serge Aurier'yi kadrosuna katmıştı. Tecrübeli oyuncudan hala yararlanılamaması üzerine Sarı-Kırmızılılar, yeni sezon kadrosu adına bu bölgeye bir takviye gerçekleştirmeyi planlıyor.

TETE İDDİASI

Sarı- Kırmızılılar, Fulham'ın 28 yaşındaki oyuncusu Kenny Tete'yi gündemine aldı. Ara transfer döneminde de adı Galatasaray'la anılan Hollandalı sağ bekin Ada kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Bonservis sorunu olmayan tecrübeli oyuncuyu uygun bir maliyetle renklerine bağlamayı planlayan Galatasaray'ın, detaylı bir sağlık raporu talebinde bulunduğu da gelen haberler arasında.

TAM BİR JOKER

Hollanda'da Ajax altyapısında yetişen Tete, önce Lyon'a, ardından Fulham'a transfer oldu. Bir dönem Hollanda Milli Takımı'nın formasını da giyen tecrübeli futbolcu, sadece sağ bekte değil, stoper ve sol bek olarak da görev yapabiliyor.

TRANSFERE SICAK BAKIYOR

Bu sezon formasını Leicester'dan transfer edilen Castagne'ye kaptıran Kenny Tete, Fulham'dan ayrılmaya karar verdi ve menajeriyle birlikte gelen teklifleri değerlendiriyor. Tete, kendisiyle ilgilenen Galatasaray'a da yeşil ışık yakmış durumda.  

 
 

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