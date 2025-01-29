Galatasaray'dan ikinci teklif; fark 2 milyona indi

Galatasaray'ın talip olduğu Kyle Walker-Peters için maliyetler belli oldu.
27 yaşındaki İngiliz oyuncu için kulübü Southampton 8 milyon Euro istedi. İlk teklifini 4 milyon euro olarak yapan Galatasaray, reddedilmesinin ardından teklifi 6 milyon euro olarak revize etti.
Bu teklife Southampton henüz yanıt vermedi ancak sözleşmesi sezon sonunda bitecek oyuncusu için bu rakamı da değerli bulduğu öğrenildi.
WALKER-PETERS'IN İSTEKLERİ
27 yaşındaki sağ bek, 3 milyon Euro civarında bir imza parası ve 2 milyon euro yıllık maaş istedi.
OKAN BURUK: "WALKER-PETERS'I İSTİYORUM"
Okan Buruk'un, Florya'da başkan Dursun Özbek ve kurmaylarına "Kadromda görmek istiyorum, mutlaka alalım" dediği öğrenildi.
27 yaşındaki İngiliz oyuncu için kulübü Southampton 8 milyon Euro istedi. İlk teklifini 4 milyon euro olarak yapan Galatasaray, reddedilmesinin ardından teklifi 6 milyon euro olarak revize etti.
Bu teklife Southampton henüz yanıt vermedi ancak sözleşmesi sezon sonunda bitecek oyuncusu için bu rakamı da değerli bulduğu öğrenildi.
WALKER-PETERS'IN İSTEKLERİ
27 yaşındaki sağ bek, 3 milyon Euro civarında bir imza parası ve 2 milyon euro yıllık maaş istedi.
OKAN BURUK: "WALKER-PETERS'I İSTİYORUM"
Okan Buruk'un, Florya'da başkan Dursun Özbek ve kurmaylarına "Kadromda görmek istiyorum, mutlaka alalım" dediği öğrenildi.