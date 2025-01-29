Galatasaray'dan ikinci teklif; fark 2 milyona indi

Galatasaray, 4 milyonluk teklifinin reddedilmesi sonrası Walker-Peters için Southampton'a 6 milyon euro teklif etti. 8 milyon euro isteyen İngiliz kulübü, bu teklifi düşünmeye başladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Galatasaray'dan ikinci teklif; fark 2 milyona indi
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29 Ocak 2025 09:39
Galatasaray'ın talip olduğu Kyle Walker-Peters için maliyetler belli oldu.

27 yaşındaki İngiliz oyuncu için kulübü Southampton 8 milyon Euro istedi. İlk teklifini 4 milyon euro olarak yapan Galatasaray, reddedilmesinin ardından teklifi 6 milyon euro olarak revize etti.

Bu teklife Southampton henüz yanıt vermedi ancak sözleşmesi sezon sonunda bitecek oyuncusu için bu rakamı da değerli bulduğu öğrenildi.

WALKER-PETERS'IN İSTEKLERİ

27 yaşındaki sağ bek, 3 milyon Euro civarında bir imza parası ve 2 milyon euro yıllık maaş istedi.

OKAN BURUK: "WALKER-PETERS'I İSTİYORUM"

Okan Buruk'un, Florya'da başkan Dursun Özbek ve kurmaylarına "Kadromda görmek istiyorum, mutlaka alalım" dediği öğrenildi. 

 
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