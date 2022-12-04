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Galatasaray'dan Icardi açıklaması

Galatasaray, sakatlığı bulunan Mauro Icardi'nin tedavisinin ilk bölümü için ülkesi Arjantin'e gittiğini açıkladı.

Haber; Sporx.com
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Galatasaray'dan Icardi açıklaması
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04 Aralık 2022 16:05
Galatasaray, sakatlığı bulunan Mauro Icardi için bir açıklamada bulundu.

Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada, golcü futbolcunun tedavisinin ilk bölümü için Arjantin'e gittiği ve ikinci kısmına Türkiye'de devam edileceği belirtildi.

İşte Galatasaray'ın açıklaması:

"Sakatlığı bulunan Mauro Icardi, tedavisinin ilk bölümü için ülkesi Arjantin'e giderken tedavinin ikinci kısmına Türkiye'ye dönüşünde sağlık heyetimiz tarafından devam edilecektir." 




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