Galatasaray'dan Icardi açıklaması

Galatasaray, sakatlığı bulunan Mauro Icardi için bir açıklamada bulundu.



Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada, golcü futbolcunun tedavisinin ilk bölümü için Arjantin'e gittiği ve ikinci kısmına Türkiye'de devam edileceği belirtildi.



İşte Galatasaray'ın açıklaması:



"Sakatlığı bulunan Mauro Icardi, tedavisinin ilk bölümü için ülkesi Arjantin'e giderken tedavinin ikinci kısmına Türkiye'ye dönüşünde sağlık heyetimiz tarafından devam edilecektir."









