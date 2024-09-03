Galatasaray'dan dev hamle: Casemiro

Orta saha transferi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da çarpıcı bir isim gündeme geldi.
Ali Naci Küçük'ün haberine göre; Galatasaray, Manchester United'da forma giyen Brezilyalı orta saha Casemiro için İngiliz devi ile görüşmelere başladı.
Haberde, Galatasaray'ın Casemiro'yu 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna katmak istediği ve Manchester United ile görüşmelerin sürdüğü ifade edildi.
KARİYERİ KUPALARLA DOLU
20 milyon euro piyasa değeri bulunan 32 yaşındaki Brezilyalı oyuncu, bu sezon Manchester United formasıyla çıktığı 4 maçta skor katkısı üretemedi.
Kariyeri boyunca Sao Paulo, Porto, Real Madrid ve Manchester United formaları giyen Casemiro; 5 Şampiyonlar Ligi, 1 Copa America, 3 FIFA Kulüper Dünya Kupası, 3 LaLiga, 3 UEFA Süper Kupası, 1 İngiltere Kupası, 1 İspanya Kupası, 3 İspanya Süper Kupası, 1 İngiltere Lig Kupası ve 1 U20 Dünya Kupası şampiyonluğu yaşadı.
Ali Naci Küçük'ün haberine göre; Galatasaray, Manchester United'da forma giyen Brezilyalı orta saha Casemiro için İngiliz devi ile görüşmelere başladı.
Haberde, Galatasaray'ın Casemiro'yu 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna katmak istediği ve Manchester United ile görüşmelerin sürdüğü ifade edildi.
KARİYERİ KUPALARLA DOLU
20 milyon euro piyasa değeri bulunan 32 yaşındaki Brezilyalı oyuncu, bu sezon Manchester United formasıyla çıktığı 4 maçta skor katkısı üretemedi.
Kariyeri boyunca Sao Paulo, Porto, Real Madrid ve Manchester United formaları giyen Casemiro; 5 Şampiyonlar Ligi, 1 Copa America, 3 FIFA Kulüper Dünya Kupası, 3 LaLiga, 3 UEFA Süper Kupası, 1 İngiltere Kupası, 1 İspanya Kupası, 3 İspanya Süper Kupası, 1 İngiltere Lig Kupası ve 1 U20 Dünya Kupası şampiyonluğu yaşadı.