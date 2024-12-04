Galatasaray'dan Borja Sainz takibi

Cimbom'da Borja Sainz takibi devam ediyor.



İngiltere'de Norwich City'de forma giyen 23 yaşındaki İspanyol yıldız için ocak ayında temasların kurulması bekleniyor.



Her iki kanatta da oynayabilen genç yıldız geçtiğimiz sezon başında Giresunspor'dan İngiltere'ye gitmişti.



BU SEZON 20 MAÇTA 18 GOLLÜK ETKİ



Aynı zamanda Gabriel Sara ile de yan yana oynayan Sainz, bu sezon 20 maçta 16 gol, 2 asistlik performans göstererek dikkat çekti.



