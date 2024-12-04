Galatasaray'dan Borja Sainz takibi

Galatasaray, bir dönem Giresunspor'da forma giyen ve bu sezon İngiltere Championship'te olağanüstü performans sergileyen Sainz'ı takip ediyor.

Haber; Takvim, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Galatasaray'dan Borja Sainz takibi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Aralık 2024 11:58
Cimbom'da Borja Sainz takibi devam ediyor.

İngiltere'de Norwich City'de forma giyen 23 yaşındaki İspanyol yıldız için ocak ayında temasların kurulması bekleniyor.

Her iki kanatta da oynayabilen genç yıldız geçtiğimiz sezon başında Giresunspor'dan İngiltere'ye gitmişti.

BU SEZON 20 MAÇTA 18 GOLLÜK ETKİ

Aynı zamanda Gabriel Sara ile de yan yana oynayan Sainz, bu sezon 20 maçta 16 gol, 2 asistlik performans göstererek dikkat çekti. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery