Galatasaray'dan Beşiktaş'a gönderme!

Galatasaray Kulübü, resmi sosyal medya hesabından Beşiktaş'a göndermede bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'dan Beşiktaş'a gönderme!
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09 Haziran 2023 19:42
Son güncelleme 09 Haziran 2023 19:47
Galatasaray Kulübü, resmi sosyal medya hesabından Beşiktaş'a gönderme yaptı.

Sarı kırmızılılar yaptığı paylaşımda, Beşiktaş'ın stadı Vodafone Park'a yer vererek, "Kuru Gürültülü Ortam. Çekememezlik düzeyi çok yüksek. Bu düzeysizliğe uzun süre maruz kalmak akıl kaybına sebep olabilir." sözlerine yer verdi.

Galatasaray'ın bu paylaşımı taraftarlar tarafından birçok kez paylaşıldı. 



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