Galatasaray'dan Bernardo Silva'ya yakın markaj!

Galatasaray, 10 numara transferinde öncelikli hedefini Bernardo Silva olarak belirledi ve yıldız futbolcuyu yakından takip ediyor.



Sarı-Kırmızılılar, Portekizli futbolcunun milli takım maçlarını da izleyerek form durumunu analiz ediyor.



İNGİLTERE VE İTALYA'DAN TALİPLERİ VAR

Manchester City'den ayrılması beklenen ve Galatasaray'ın "Sen bonservisini hallet, gerisini bize bırak" mesajı verdiği Silva'ya, İngiltere ve İtalya'dan da ciddi talipler olduğu konuşuluyor.Bu transferde başka bir kulübün devreye girip süreci bozmaması için Galatasaray Yönetimi, 30 yaşındaki yıldızla sık sık temas kurarak ipleri sıkı tutmaya çalışıyor. City'nin bedelsiz bırakmaması durumunda ise Sarı-Kırmızılılar, bonservis için ayıracağı bütçeyi de planlamış durumda.Galatasaray, Bernardo Silva transferini temmuz ayı gelmeden netleştirmek istiyor; olumlu ya da olumsuz, bu işi hızlıca sonuçlandırmaya kararlı.